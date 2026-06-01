Το Πεντάγωνο ψάχνει φθηνά drones-δολοφόνους: Ο διαγωνισμός «Drone Dominance» και το έπαθλο των 1,1 δισ.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι στρατιωτικές δυνάμεις αντιλαμβάνονται πλέον τα drones. Μικρά, φθηνά και εξαιρετικά ευέλικτα ιπτάμενα συστήματα απέδειξαν ότι μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές στο πεδίο της μάχης και τώρα το Πεντάγωνο προσπαθεί επειγόντως να καλύψει το χαμένο έδαφος, σύμφωνα με την Washington Post.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Πεντάγωνο έχουν ξεκινήσει έναν φιλόδοξο διαγωνισμό με την ονομασία «Drone Dominance», διάρκειας 18 μηνών, με στόχο την παραγωγή 300.000 φθηνών επιθετικών drones – ουσιαστικά «ιπτάμενων βομβών» χαμηλού κόστους. Το έπαθλο για τις εταιρείες που θα επικρατήσουν είναι συμβόλαια άμυνας ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Και οι διεκδικητές μόνο συνηθισμένοι αμυντικοί κολοσσοί δεν είναι.

Ανάμεσα στις εταιρείες που συμμετέχουν βρίσκεται μια επιχείρηση που παλαιότερα χρησιμοποιούσε drones για την ανάλυση του γρασιδιού σε γήπεδα γκολφ, μια άλλη που συνδέεται με εταιρεία εναέριων light shows, αλλά και μια startup που ίδρυσε ένας 23χρονος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής αγώνων drone.

Από τους αγώνες ταχύτητας στον πόλεμο

Ο 23χρονος Soren Monroe-Anderson, πρώην πρωταθλητής αγώνων drone και ιδρυτής της εταιρείας Neros, έχει ήδη συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό και τους πεζοναύτες. Ο ίδιος εξηγεί ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται στους αγώνες drone μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε στρατιωτικό πλεονέκτημα.

«Δεν είναι απλώς ότι μπορείς να χτυπήσεις ένα τανκ. Μπορείς να το χτυπήσεις ακριβώς στο σωστό σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

Τα νέα drones κοστίζουν περίπου 5.000 δολάρια το καθένα και έχουν σχεδιαστεί ώστε να θεωρούνται «αναλώσιμα» – στρατιωτικός όρος που σημαίνει ότι μπορούν να καταστραφούν χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος.

Μια άλλη περίπτωση είναι ο Kyle Dorosz, ο οποίος ξεκίνησε φτιάχνοντας drones για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και ίδρυσε τη Firefly, μια εταιρεία για light shows με drones. Το 2023 ίδρυσε τη Swarm Defense για να αναπτύξει στρατιωτικά συστήματα. Η μετάβαση από την εμπορική ψυχαγωγία στα εργαλεία πολέμου προκάλεσε αντιδράσεις στο προσωπικό του, με κάποιους να αρνούνται να εργαστούν στο νέο project, όμως ο ίδιος πείστηκε ότι η τεχνολογία του, που επιτρέπει σε σμήνη drones να λειτουργούν συντονισμένα, μπορεί να προστατεύσει τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Η νέα λογική του Πενταγώνου

Το Πεντάγωνο φαίνεται αποφασισμένο να αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο αγοράς οπλικών συστημάτων, εγκαταλείποντας σε κάποιο βαθμό τα τεράστια συμβόλαια με τους γνωστούς αμυντικούς γίγαντες και επενδύοντας σε μικρότερες, πιο ευέλικτες εταιρείες τεχνολογίας.

Ο Τράβις Μετζ, αναπληρωτής διευθυντής της μονάδας καινοτομίας του Πενταγώνου που επιβλέπει τον διαγωνισμό, δήλωσε πως η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι η ιδιωτική αγορά μπορεί να προσφέρει ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές λύσεις.

«Υπάρχει τεράστιο επιχειρηματικό ταλέντο εκεί έξω», είπε, τονίζοντας ότι ο στρατός δεν χρειάζεται πλέον να χρηματοδοτεί μόνος του την έρευνα και ανάπτυξη.

Τα διδάγματα από την Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε πόσο καταστροφικά μπορούν να είναι τα μικρά drones στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Ουκρανοί χειριστές χρησιμοποιούν ταχύτατα FPV drones για να χτυπούν ρωσικά άρματα μάχης με μεγάλη ακρίβεια, συχνά πετώντας χαμηλά πάνω από χαρακώματα και αποφεύγοντας την αεράμυνα.

Αντίστοιχα, το Ιράν έχει αξιοποιήσει drones για επιθέσεις πέρα από τα σύνορά του και για παρενοχλήσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Παρά τον ενθουσιασμό, ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτά τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο από τις αμερικανικές δυνάμεις σε παγκόσμιες επιχειρήσεις.

Ο απόστρατος πιλότος ελικοπτέρων Κρίσπιν Μπερκ προειδοποίησε ότι ο αμερικανικός στρατός ίσως «πηγαίνει στα άκρα» στην προσπάθεια να αποκτήσει τεράστιους αριθμούς drones.

Ένας διαγωνισμός σαν ριάλιτι σόου

Ο διαγωνισμός του Πενταγώνου εξελίσσεται σχεδόν σαν τηλεοπτικό σόου. Στην πρώτη φάση, που πραγματοποιήθηκε στη βάση Fort Benning, 26 εταιρείες διαγωνίστηκαν σε αποστολές όπως επιθέσεις ακριβείας σε στόχους σε απόσταση έως και 10 χιλιομέτρων ή χτυπήματα μέσα σε κτίρια.

Οι ομάδες έπρεπε μέσα σε μόλις δύο ώρες να εκπαιδεύσουν στρατιωτικούς χειριστές στα συστήματά τους, ενώ οι επιδόσεις αξιολογούνταν με πίνακες κατάταξης και βαθμολογίες.

Η βρετανική Skycutter, σε συνεργασία με την ουκρανική Skyfall, κατέκτησε την πρώτη θέση και εξασφάλισε παραγγελία για 2.560 drones.

Η Neros ακολούθησε από κοντά και ήδη ετοιμάζεται για τον επόμενο γύρο του διαγωνισμού στο Μίσιγκαν.

Ο Monroe-Anderson εμφανίζεται αποφασισμένος: «Δεν μας ικανοποιεί τίποτα λιγότερο από την πρώτη θέση. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να φτάσουμε στο Νο1».