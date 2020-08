Πενθεί ο Λίβανος τα θύματα των φονικών εκρήξεων που συγκλόνισαν τη Βηρυτό, καταστρέφοντας τη μισή πόλη και ολοσχερώς το λιμάνι της. Στο επίκεντρο των ερευνών, αποθήκη που φιλοξενούσε νιτρικό αμμώνιο ή νιτρικό νάτριο, εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, οι εκρήξεις στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 73 ανθρώπους και άφησαν πίσω περισσότερους από 3.700 τραυματίες. Ωστόσο, οι φόβοι για αύξηση του αριθμού των θυμάτων είναι βάσιμοι, καθώς υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ δεσμεύτηκε ότι όσοι ευθύνονται για την έκρηξη στην “επικίνδυνη” αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού θα λογοδοτήσουν: “Σας υπόσχομαι ότι αυτή η καταστροφή δεν θα περάσει χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Όσοι ευθύνονται θα πληρώσουν το τίμημα”, είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

“Τα δεδομένα γύρω από αυτήν την επικίνδυνη αποθήκη, που βρισκόταν εκεί από το 2014, θα γίνουν γνωστά και δεν θα προκαταλάβω τις έρευνες”, πρόσθεσε.

Από τις εκρήξεις, εξάλλου, τραυματίστηκαν και στρατιωτικοί της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), που επέβαιναν σε πολεμικό πλοίο δεμένο στο λιμάνι της Βηρυτού, ανακοίνωσε η διοίκηση της αποστολής αυτής του ΟΗΕ.

Οι ναυτικοί, ορισμένοι από τους οποίους τραυματίστηκαν “σοβαρά”, διακομίστηκαν “στα κοντινότερα νοσοκομεία”, ενημέρωσε η UNIFIL σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό, ούτε την εθνικότητα των κυανόκρανων που τραυματίστηκαν, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι ακόμη “αποτιμά” την κατάσταση. Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ είναι παρούσα στον Λίβανο από το 1978.

Την ίδια ώρα ο Λιβανέζος πρωθυπουργός, Χασάν Ντιάμπ καλεί τις “φίλες χώρες” (σ.σ. η Ελλάδα έχει ήδη προσφερθεί) να βοηθήσουν τον Λίβανο: “Απευθύνω κατεπείγουσα έκκληση σε όλες τις φίλες και αδελφές χώρες που αγαπούν τον Λίβανο να σταθούν στο πλευρό του και να μας βοηθήσουν να γιατρέψουμε τις βαθιές πληγές μας”, είπε χαρακτηριστικά.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας της χώρας κήρυξε τη Βηρυτό κατεστραμμένη πόλη, μετά την έκρηξη και συνέστησε στο υπουργικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει την Τετάρτη (04.08.2020), να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Λιβανέζος πρόεδρος Μισέλ Αούν, με ανάρτησή του στο Twitter, επισήμανε ότι είναι αναγκαίο να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα δύο εβδομάδων. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός της χώρας κήρυξε εθνικό πένθος.

“Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο”, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Latest numbers:

45+ deaths

2500+ injured

Hospitals are at full capacity and many are facing electricity cuts.

The wheat silos are completely destroyed.

Aftermath is heartbreaking



Η πρώτη έκρηξη ταρακούνησε το λιμάνι της Βηρυτού, λίγο μετά τις 18:00, τοπική ώρα και λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και η δεύτερη. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνικό καταστροφής, με αιμόφυρτους ανθρώπους.

I am getting a lot of videos from the ground and from the family WhatsApp group.

I will be posting them here.

“Φαίνεται ότι υπήρχε μια αποθήκη που περιείχε υλικά τα οποία είχαν κατασχεθεί εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι επρόκειτο για άκρως εκρηκτικές ύλες”, είπε ο επικεφαλής της Γενικής Ασφάλειας του Λιβάνου, Αμπάς Ιμπραχίμ, αναφερόμενος στις εγκαταστάσεις φύλαξης της νιτρικής αμμωνίας στο λιμάνι της Βηρυτού.

Ο Αμπάς Ιμπραχίμ αποκάλυψε ότι η νιτρική αμμωνία ή νιτρικό νάτριο κατασχέθηκε από πλοίο, πριν από περίπου ένα χρόνο και αποθηκεύτηκε εκεί.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού, Μαρουάν Αμπούντ χαρακτήρισε “εθνική καταστροφή” παρόμοια με τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, ενώ δήλωσε ότι χάθηκε η επαφή με μία από τις πυροσβεστικές μονάδες που παλεύουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ο Αμπούντ δυσκολευόταν να μιλήσει από το κλάμα και να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τη φονική έκρηξη στο λιμάνι.

“Το Ισραήλ δεν έχει καμία σχέση με τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στον Λίβανο”, έσπευσε να μεταδώσει η τηλεόραση του ισραηλινού κοινοβουλίου, καθώς υπήρξαν φήμες περί πυραυλικής επίθεσης στο λιμάνι της Βηρυτού. Μάλιστα, η Ιερουσαλήμ προσφέρθηκε να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Μπένι Γκαντς.

Λίβανος: “Κόλαση του Δάντη” η Βηρυτός

Με τις καταστροφές στη λιβανέζικη πρωτεύουσα να είναι ανυπολόγιστες, το λιμάνι της πόλης σχεδόν χάθηκε από τον χάρτη. Πολλές αποθήκες του λιμανιού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το έδαφος είναι σπαρμένο με σπασμένα τζάμια. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι συνεχίζονται ακόμη οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη μεταφορά των θυμάτων.

Στο μεταξύ, ένα πλοίο που βρισκόταν αρόδο στο λιμάνι της Βηρυτού φλέγεται, μετά τις τεράστιες εκρήξεις στον τομέα αυτόν της πόλης, σύμφωνα με μια ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η οποία, όμως, δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει αν επιβαίνουν άνθρωποι στο πλοίο.

Στο λιμάνι, ένας αξιωματικός ζήτησε από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν από τον τομέα, φοβούμενος ότι μπορεί να σημειωθεί έκρηξη στο πλοίο λόγο των καυσίμων που μεταφέρει.

Αισθητή σε πολλές περιοχές της Κύπρου η έκρηξη

Ο εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε και πολλές περιοχές της Κύπρου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να σημάνουν συναγερμό. Παράκληση όπως όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ή την πρεσβεία της Κύπρου στη χώρα, απηύθυνε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.