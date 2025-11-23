Κόσμος

Λίβανος: Το Ισραήλ χτύπησε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ – 5 νεκροί και 28 τραυματίες σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε πλήγμα εναντίον του αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα, σηματοδοτώντας τη σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024
Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό
Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό / REUTERS / Mohamed Azakir

Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ αυξάνεται στον Λίβανο: την Κυριακή (23.11.2025), ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στοχευμένη επίθεση στην καρδιά των νότιων προαστίων της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, πλήττοντας –σύμφωνα με το Ισραήλ– τον «αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου» της σιιτικής οργάνωσης.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι η εντολή για την επίθεση στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ δόθηκε «κατόπιν εισήγησης του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων». Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 5 ανθρώποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, ο στόχος της επίθεσης ήταν ο Αλί Ταμπταμπαΐ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ. Η έκρηξη κατέστρεψε τον τρίτο και τέταρτο όροφο εννιαώροφου κτιρίου, όπου έσπευσαν ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης για να ερευνήσουν τα συντρίμμια, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP στο σημείο.

Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό
Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό / REUTERS / Mohamed Azakir
Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό
REUTERS / Mohamed Azakir

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου έκανε λόγο για «τραυματίες και σοβαρές ζημιές» σε αυτή την πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Πρόκειται για το πρώτο ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού από τις 5 Ιουνίου και για το πέμπτο από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στα τέλη Νοεμβρίου 2024.

Δεν είχε επιβεβαιωθεί πιθανή αντίδραση της Χεζμπολάχ, όμως η επίθεση αναζωπυρώνει τους φόβους για νέα περιφερειακή ανάφλεξη.

