Λίβανος: Τους 15 έφτασαν οι νεκροί από αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό – Στόχος υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα (23.11.2024) νέα φονική αεροπορική επιδρομή εναντίον της Χεζμπολάχ, σε μια συνοικία της Βηρυτού, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμα 63, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ χτύπησαν την Βηρυτό με στόχο να εξουδετερώσουν ένα ανώτατο στέλεχος της Χεζμπολάχ, γεγονός που εξηγεί και την καταστροφική αεροπορική επίθεση με περισσότερες από τέσσερις βόμβες, που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου γύρω στις 04:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ αλλά και το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων al-Arabiya μετέδωσαν ότι τα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ είχαν ως αποστολή να σκοτώσουν τον Μοχάμεντ Χαϊντάρ, ενώ μάλιστα δόθηκαν στην δημοσιότητα πλάνα από τους βομβαρδισμούς.

The IDF says it carried out another wave of airstrikes against Hezbollah targets in Beirut’s southern suburbs this morning.



The sites hit by fighter jets included Hezbollah command rooms, according to the military.



Before the strikes, the IDF issued evacuation warnings to… pic.twitter.com/XRGbnjTcqw