Λίβανος: Τρεις νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από νέες εκρήξεις, «έσκασαν» walkie talkie μελών της Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες (18/09/2024) στον Λίβανο και στην περιοχή Μπεκάα μετά από νέες εκρήξεις συσκευών μελών της Χεζμπολάχ.

Οι νέες εκρήξεις στο Λίβανο φέρεται πως έγιναν σε walkie talkie μελών της Χεζμπολάχ με αποτέλεσμα εκατοντάδες να τραυματιστούν στο κεφάλι, στα χέρια και στο στομάχι.

Επίθεση που έρχεται μια ημέρα μετά το λουτρό αίματος με τις εκρήξεις βομβητών που είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο τα walkie talkie εξερράγησαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου γίνονταν οι κηδείες μελών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν την προηγούμενη μέρα όταν χιλιάδες βομβητές που χρησιμοποιούσε η οργάνωση εξερράγησαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Εκρήξεις ακούστηκαν και σε άλλες περιοχές στη Βηρυτό.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν εκρήξεις στη Σάιντα (νότια) και στο Μπάαλμπεκ (ανατολικά).

Στο Reuters μια πηγή ασφαλείας και ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσαν ότι συσκευές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν από την Χεζμπολάχ εξερράγησαν στο νότιο τμήμα της χώρας και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Η πηγή είπε ότι δεν κατέστη σαφές αν οι συσκευές ήταν βομβητές.



Δημοσιογράφοι του Reuters δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον δύο περιορισμένης έντασης εκρήξεις σήμερα σε διαφορετικά σημεία των προαστίων της Βηρυτού.

ΟΗΕ: Οι υπεύθυνοι της επίθεσης με τους βομβητές “θα πρέπει να λογοδοτήσουν”

Οι υπεύθυνοι της φονικής επίθεσης με τους βομβητές εναντίον μελών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο «θα πρέπει να λογοδοτήσουν», δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

«Η ταυτόχρονη στοχοποίηση χιλιάδων ανθρώπων, είτε πρόκειται για αμάχους είτε για μέλη ένοπλων οργανώσεων, χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιος είχε στην κατοχή του τις συσκευές που βρέθηκαν στο στόχαστρο, πού αυτές βρίσκονταν και σε ποιο περιβάλλον ήταν τη στιγμή της επίθεσης, συνιστά μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, στο μέτρο που αυτό εφαρμόζεται, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπογράμμισε ο Τουρκ σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ ζήτησε να διεξαχθεί μια «ανεξάρτητη, σοβαρή και διαφανής έρευνα» σχετικά με τα γεγονότα, προκειμένου να βρεθούν οι εμπνευστές και οι αυτουργοί.

Οι εκρήξεις αυτών των συσκευών επικοινωνίας «που σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μεταξύ αυτών δύο παιδιά, και τραυμάτισαν χιλιάδες άλλους ανθρώπους προκαλούν σοκ και ο αντίκτυπός τους στους αμάχους είναι απαράδεκτος. Ο φόβος και ο τρόμος που προκαλούν είναι βαθιοί», κατήγγειλε ο Τουρκ.

«Σε αυτήν την εξαιρετικά ασταθή περίοδο, καλώ όλα τα κράτη που ασκούν επιρροή στην περιοχή και πέραν αυτής να λάβουν άμεσα μέτρα για να αποφευχθεί μια νέα επιδείνωση των τρεχουσών συρράξεων», συμπλήρωσε ο ίδιος, εκτιμώντας πως «είναι η κατάλληλη ώρα οι ηγέτες να σπεύσουν να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων να ζουν σε ειρήνη και ασφάλεια»

Πηγή φωτογραφικών: Reuters