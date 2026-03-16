Λίβανος: Βίντεο από τις νέες χερσαίες επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στα νότια της χώρας

Σε νέες χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο προχώρησε ο στρατός του Ισραήλ (IDF) σήμερα το πρωί (16/3/2026) με τις δυνάμεις της 91ης Μεραρχίας να ξεκινούν εστιασμένες επιθέσεις.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ «αυτή η επιχείρηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την εγκαθίδρυση προωθημένης άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των τρομοκρατικών υποδομών και της εξάλειψης των τρομοκρατών που δρουν στην περιοχή του Λιβάνου, προκειμένου να απομακρυνθούν οι απειλές και να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βορρά».

Βασικός στόχος του IDF είναι η καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ και η «απομάκρυνση απειλών» για τους Ισραηλινούς κατοίκους που ζουν κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Στην ανάρτηση του ο IDF προσθέτει ότι «προτού εισέλθουν οι δυνάμεις, ο ισραηλινός στρατός (IDF) χτύπησε πολλούς τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή χρησιμοποιώντας πυροβολικό και την Πολεμική Αεροπορία για την απομάκρυνση απειλών.

Ο IDF θα συνεχίσει να ενεργεί με αποφασιστικότητα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία αποφάσισε να συμμετάσχει στην εκστρατεία και να δράσει υπό την αιγίδα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, και δεν θα επιτρέψει καμία βλάβη στους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ».

במסגרת מאמץ משימת ההגנה הקדמית: כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון



כוחות אוגדה 91 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי.



פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס ההגנה הקדמית, ובה השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים… pic.twitter.com/07Gzzh1H3r — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 16, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι επιθέσεις του Ισραήλ στη χώρα από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 850 άτομα, μεταξύ των οποίων 66 γυναίκες, 107 παιδιά και 32 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Άλλοι 2.105 έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 800.000 έχουν εκτοπιστεί.