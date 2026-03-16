Λίβανος: Βίντεο από τις νέες χερσαίες επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στα νότια της χώρας

Ο IDF δημοσίευσε βίντεο απο τις τελευταίες επιχειρήσεις του, με ισχυρά μηνύματα εναντίον της Χεζμπολάχ
Κατεστραμμένο σπίτι στον Λίβανο / Φωτό αρχείου / REUTERS/Mohammad Yassine

Σε νέες χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο προχώρησε ο στρατός του Ισραήλ (IDF) σήμερα το πρωί (16/3/2026) με τις δυνάμεις της 91ης Μεραρχίας να ξεκινούν εστιασμένες επιθέσεις.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ «αυτή η επιχείρηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την εγκαθίδρυση προωθημένης άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των τρομοκρατικών υποδομών και της εξάλειψης των τρομοκρατών που δρουν στην περιοχή του Λιβάνου, προκειμένου να απομακρυνθούν οι απειλές και να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βορρά».

Βασικός στόχος του IDF είναι η καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ και η «απομάκρυνση απειλών» για τους Ισραηλινούς κατοίκους που ζουν κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Στην ανάρτηση του ο IDF προσθέτει ότι «προτού εισέλθουν οι δυνάμεις, ο ισραηλινός στρατός (IDF) χτύπησε πολλούς τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή χρησιμοποιώντας πυροβολικό και την Πολεμική Αεροπορία για την απομάκρυνση απειλών.

Ο IDF θα συνεχίσει να ενεργεί με αποφασιστικότητα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία αποφάσισε να συμμετάσχει στην εκστρατεία και να δράσει υπό την αιγίδα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, και δεν θα επιτρέψει καμία βλάβη στους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι επιθέσεις του Ισραήλ στη χώρα από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 850 άτομα, μεταξύ των οποίων 66 γυναίκες, 107 παιδιά και 32 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Άλλοι 2.105 έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 800.000 έχουν εκτοπιστεί.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λάιζα Μινέλι: «Το αυθεντικό nepo-baby», οι εξαρτήσεις και η στιγμή που έπιασε τον σύζυγό της να κάνει σεξ με άλλον άνδρα
Η Μινέλι αναφέρθηκε στο βιβλίο της και στη χρήση αλκοόλ, χαπιών και κοκαΐνης που σημάδεψε για χρόνια τη ζωή της, καθώς και στις συνεχείς προσπάθειες αποτοξίνωσης
ΜΙΝΕΛΙ
Πέθανε ο Κύπριος σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης σε ηλικία 69 ετών: Διέδωσε την ελληνική κουζίνα σε όλη τη Γαλλία
Η απώλειά του Κύπριου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη αφήνει ένα σημαντικό κενό, όχι μόνο στον χώρο της γαστρονομίας, αλλά και στον απόδημο κυπριακό ελληνισμό, δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης
Ανδρέας Μαυρομμάτης
