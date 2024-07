Λίβανος: Βρέθηκε η σορός του διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ «εγκέφαλου» της δολοφονίας των 12 παιδιών στο Ισραήλ και επικηρυγμένου με 5 εκ. δολάρια από τις ΗΠΑ

Η σορός του διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, γνωστού και ως Χατζ Μοχσίν, εντοπίστηκε κάτω από ερείπια, μετά την επίθεση του Ισραήλ χθες (30.07.2024) στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον Λίβανο. Αυτό δήλωσαν δύο λιβανέζικες πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Επίσης, όπως αναφέρει η «Jerusalem Post», επικαλούμενη την εφημερίδα An-Nahar του Λιβάνου, «η σορός του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, ενδέχεται να βρέθηκε κάτω από τα ερείπια του κτιρίου που έγινε στόχος στη Βηρυτό του Λιβάνου, την Τρίτη».

Επιπλέον, από πηγές του αραβόφωνου «Sky News», αναφέρθηκε ότι «εντοπίστηκε η σορός του ανώτερου στελέχους της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, τον οποίο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι σκοτώθηκε σε απόπειρα δολοφονίας στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δόθηκε μήνυμα στην οικογένειά του».

Στο μεταξύ, μία φωτογραφία του Σουκρ χωρίς ημερομηνία, εμφανίζεται ως καταζητούμενος σε αφίσα που κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο προσέφερε 5 εκ. δολάρια σε όποιον έδινε πληροφορίες για τον επικεφαλής του επιχειρησιακού βραχίονα της Χεζμπολάχ.

Fuad Shukr, Hezbollah’s most senior military commander was responsible for the 1983 attack in Lebanon which killed 241 US marines.



He was also behind the rocket attack which murdered 12 children in Majdal Shams (Northern Israel).



He is no longer a threat. pic.twitter.com/Ae3rHIyxqD