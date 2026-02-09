Λιβύη: Ναυάγιο με 53 νεκρούς ή αγνοούμενους μετανάστες – Σώθηκαν μόνο 2 Νιγηριανές

Ζωντανό εφιάλτη έζησαν 53 μετανάστες στη Λιβύη, συμπεριλαμβανόμενων δύο βρεφών, οι οποίοι θεωρούνται πλέον είτε νεκροί είτε αγνοούνται μετά την ανατροπή μιας φουσκωτής λέμβου που μετέφερε 55 άτομα στα ανοικτά των ακτών της χώρας, όπως δήλωσε σήμερα (9/2/2026) ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το σκάφος με τους 55 μετανάστες ανατράπηκε βόρεια της Ζουβάρα, στη Λιβύη, την περασμένη Παρασκευή. Μόνο δύο Νιγηριανές διασώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από τις λιβυκές αρχές.

Μία επιζήσασα ανέφερε ότι έχασε τον σύζυγό της, ενώ η άλλη είπε ότι έχασε τα δύο μωρά της στην τραγωδία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως θρηνεί την απώλεια ζωών σε ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό κατά μήκος της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου. Ομάδες του ΔΟΜ παρείχαν στις δύο επιζούσες επείγουσα ιατρική περίθαλψη, σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο Νιγηριανών, το σκάφος που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες αφρικανικών εθνικοτήτων αναχώρησε από την Αλ-Ζαουίγια της Λιβύης γύρω στις 11.00 μ.μ. την Πέμπτη. Περίπου έξι ώρες αργότερα, ανατράπηκε αφού μπήκε σε νερό.

Τα στοιχεία του ΔΟΜ δείχνουν ότι μόνο τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 375 μετανάστες αναφέρθηκαν νεκροί ή αγνοούμενοι μετά από πολλαπλά «αόρατα» ναυάγια στην Κεντρική Μεσόγειο εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων, με εκατοντάδες ακόμη θανάτους να πιστεύεται ότι δεν έχουν καταγραφεί.

Αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά υπογραμμίζουν τους επίμονους και θανατηφόρους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που επιχειρούν το επικίνδυνο πέρασμα.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, περισσότεροι από 1.300 μετανάστες χάθηκαν στην κεντρική Μεσόγειο το 2025. Το τελευταίο περιστατικό ανεβάζει τον αριθμό των μεταναστών που αναφέρθηκαν νεκροί ή αγνοούμενοι στη διαδρομή το 2026 σε τουλάχιστον 484.