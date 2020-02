Την εξόντωση του αρχηγού των τουρκικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στη Λιβύη ανακοίνωσε το επιτελείο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Μέσω μηνύματος στο Twitter έκαναν γνωστό ότι σκοτώθηκε ο Χαλίλ Σοϊσάλ, επικεφαλής των τουρκικών δυνάμεων ποστάροντας μάλιστα και την φωτογραφία του. Το μήνυμα μάλιστα είναι ιδιαίτερα σκληρό καθώς εύχονται να καεί στην κόλαση.

Ο θάνατος αυτός είναι μια μεγάλη απώλεια για τους Τούρκους που τις τελευταίες ημέρες έχουν 17 επιβεβαιωμένους νεκρούς σε Συρία και Λιβύη.

Να σημειωθεί ότι ο Ερντογάν είχε επιβεβαιώσει το θάνατο δύο Τούρκων στρατιωτικών στη Λιβύη. «Είχαμε δύο μάρτυρες εκεί πέρα, στη Λιβύη».

May he burn in hell.#Turkish commander

Eliminate by the Libyan Army #LNA , #Libya #Tripoli pic.twitter.com/UXZJliYmwW