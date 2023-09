Ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη βγήκαν στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα The Libya Update, δηλαδή από την ώρα της άφιξής τους και λίγο πριν το τραγικό δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκαν 5 και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλα 13 μέλη της.

Το δυστύχημα συνέβη χθες Κυριακή (17.9.2023), όταν τα 19 μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής, εκ των οποίων 16 από τις Ένοπλες Δυνάμεις, έφτασαν στη Λιβύη για να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Στα ντοκουμέντα φαίνονται τα μέλη της αποστολής να ενημερώνονται στην πίστα του στρατιωτικού αεροδρομίου πλάι στο ελληνικό στρατιωτικό αεροσκάφος πριν μπουν στο λεωφορείο που θα τους μετέφερε στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Όμως, η αποστολή τους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς λίγες ώρες μετά από τις παρακάτω φωτογραφίες του The Libya Update συνέβη το δυστύχημα, το οποίο σκόρπισε θλίψη στη χώρα μας.

Greek army units arrive in Libya to assist in the search and rescue operations to locate victims of floods that swept parts of the country’s eastern region.



