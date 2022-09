Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει η Βρετανία να σεβαστεί όλες τις πλευρές της συμφωνίας του Brexit υπό την νέα πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

«Μαζί αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις, από την κλιματική αλλαγή έως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Προσβλέπω σε μια εποικοδομητική σχέση, σε πλήρη σεβασμό των συμφωνιών μας», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο Twitter.

