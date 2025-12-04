Λονδίνο: Ακτιβιστές άδειασαν σακούλες με κοπριά κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz

Ακτιβιστές άδειασαν σακούλες με κοπριά κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του ξενοδοχείου Ritz στο Μέιφερ του Λονδίνου, σε μια ενέργεια-διαμαρτυρία κατά των «σκανδαλωδώς πλουσίων», πριν απομακρυνθούν βίαια από την ασφάλεια του ξενοδοχείου.

Τρία μέλη της ομάδας «Take Back Power» μπήκαν στο λόμπι του ξενοδοχείου στο Λονδίνο και άδειασαν σακούλες με κοπριά αλόγων δίπλα στο επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους περίπου οκτώ μέτρων.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τους ακτιβιστές να φτάνουν με βαλίτσες, τις οποίες άνοιξαν μπροστά στο δέντρο, αναποδογυρίζοντας πλαστικές σακούλες γεμάτες κοπριά. Το προσωπικό του ξενοδοχείου αντέδρασε άμεσα και τους απομάκρυνε από τον χώρο.

«Η ανισοκατανομή είναι σκ@τ@»: Το μήνυμα των διαμαρτυρόμενων

Έξω από το ξενοδοχείο, τα μέλη της ομάδας κάθισαν στο πεζοδρόμιο κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Φορολογήστε τους πλούσιους» και «Η ανισοκατανομή είναι σκ@τ@». Η οργάνωση, που δηλώνει ότι δρα μέσω μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής, ζητά τη σύσταση μόνιμης συνέλευσης πολιτών με στόχο τη φορολόγηση του ακραίου πλούτου και τη «διόρθωση της Βρετανίας».

Η 23χρονη ακτιβίστρια Έλεν Ρέντγουντ-Μπράουν υποστήριξε ότι η οικονομική ανισότητα «κοστίζει ζωές», αναφερόμενη στις πιέσεις που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ ο 65χρονος πρώην γιατρός και δημοσιογράφος Τομ Μπάρμπερ έκανε λόγο για «μια μικρή ελίτ που γίνεται συνεχώς πλουσιότερη εις βάρος της κοινωνίας».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε για περιστατικό «φθοράς ξένης περιουσίας», καθώς κοπριά εντοπίστηκε στο λόμπι του Ritz. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.