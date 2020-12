Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κόσμο! Αναφορές για πολλούς τραυματίες (video)

Συναγερμός έχει σημάνει στο Χάκνεϊ στο ανατολικό Λονδίνο, όπου αυτοκίνητο έχει πέσει πάνω στο πλήθος και τα Βρετανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους τραυματίες είναι αρκετά σοβαρά, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και περιπολικά.

Στις πρώτες εικόνες φαίνεται ένα λεωφορείο που έχει υποστεό ζημιές, και ένα γκρι αυτοκίνητο να έχει καταλήξει σε δέντρο, πάνω στο πεζοδρόμιο.

Μέχρι τώρα αναφέρεται πως το περιστατικό δεν έχει σχέση με τρομοκρατική ενέργεια.

