Λονδίνο: Καταδικάζουν την επίθεση οι ΗΠΑ και προσφέρουν βοήθεια

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή της Γέφυρας στο Λονδίνο νωρίτερα σήμερα μέσω του εκπροσώπου του Τζουντ Ντίρι. “Δεσμευόμαστε να παράσχουμε την πλήρη υποστήριξή μας στον σύμμαχό μας, το Ηνωμένο Βασίλειο”, τόνισε ο εκπρόσωπος.

“Ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ ενημερώθηκε για την επίθεση σήμερα στη Γέφυρα του Λονδίνου και παρακολουθεί την κατάσταση”, αναφέρει ο Ντίρι σε γραπτή ανακοίνωση. “Οι ΗΠΑ καταδικάζουν έντονα όλες τις φρικτές πράξεις βίας σε βάρος αθώων πολιτών και δεσμευόμαστε να παράσχουμε την πλήρη υποστήριξη μας στον σύμμαχό μας, το Ηνωμένο Βασίλειο”.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ!

Major Incident: A man has been restrained by members of the public and shot by police on London Bridge. A large knife has be seen being taken from the scene. Reports of one person killed (unknown source of video) #londonbridge pic.twitter.com/dxhOrV9Ort

