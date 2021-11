Συναγερμός στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Άγνωστος αριθμός παιδιών τραυματίστηκε μετά από κατάρρευση οροφής στο προπαρασκευαστικό σχολείο «Rosemead» στο Dulwich της βρετανικής πρωτεύουσας.

Από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Λονδίνο γίνεται γνωστό ότι περίπου 20 πυροσβέστες έσπευσαν σε κλήση στο σχολείο στις 09.22 π.μ. (τοπική ώρα), μετά την κατάρρευση οροφής στον 2ο όροφο.

«Πολλοί άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου για μικροτραυματισμούς, και ορισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τα πληρώματα των ασθενοφόρων του Λονδίνου», είπε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Όλα τα άλλα παιδιά και το προσωπικό του «Rosemead» απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες εξέτασαν εξονυχιστικά όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.

#BREAKING

Prep school pupils injured in ceiling collapse: Multiple children are rushed to hospital after incident at £15,000-a-year south #London school



3 fire engines and 20 firefighters raced to the scene at Rosemead Preparatory School and Nursery in #Dulwich, South London pic.twitter.com/ThCZagSTfD