Λονδίνο: Νηπιαγωγός κακοποίησε σεξουαλικά 26 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών

Οι υπεύθυνοι άρχισαν να υποπτεύονται τον 45χρονο καθώς εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί τα παιδιά
Ο 45χρονος Βίνσεντ Τσαν
Ο 45χρονος Βίνσεντ Τσαν

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης νηπίων από νηπιαγωγό σε παιδικό σταθμό στο Βόρειο Λονδίνο ο οποίος ομολόγησε τις πράξεις του ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο 45χρονος Βίνσεντ Τσαν εμφανίστηκε στο δικαστήριο στο Λονδίνο, όπου δήλωσε ένοχος για 26 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που βρίσκονταν υπό την εποπτεία του. Ο ντετέκτιβ Λιούις Μπάσφορντ, επικεφαλής της έρευνας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι τα αδικήματα προκάλεσαν «σοκ και αμηχανία».

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τον γονιό ενός παιδιού με την Αστυνομία του Λονδίνου να χαρακτηρίζει την υπόθεση «μια από τις πιο περίπλοκες και οδυνηρές» που έχει καταγραφεί.

Σύμφωνα με το BBC, η ετυμηγορία του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί στα μέσα του Ιανουαρίου.

Ο Τσαν ξεκίνησε να εργάζεται στο παιδικό σταθμό το 2017. Από τη διοίκηση του βρεφονηπιακού, του είχε ανατεθεί η φροντίδα παιδιών ηλικίας μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι άρχισαν να υποπτεύονται τον 45χρονο καθώς εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί τα παιδιά ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να παραποιήσει τα στοιχεία και να παραπλανήσει τις Αρχές.

Μέλη των οικογενειών πολλών θυμάτων δεν μπορούσα να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους για τη φρίκη που έζησαν τα παιδιά τους.

