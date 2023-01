Τρεις γυναίκες και ένα επτάχρονο κορίτσι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε μια κηδεία στο βόρειο Λονδίνο, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία και μεταδίδει η DailyMail.

Άγνωστοι δράστες πέρασαν έξω από την εκκλησία St. Aloysius στην οδό Phoenix στο βόρειο Λονδίνο και άνοιξαν πυρ κατά των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα σε αυτή για μια κηδεία, γύρω στις 2 το μεσημέρι (ώρα Βρετανίας). Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν 4 άτομα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η DailyMail.

Ειδικότερα, 3 γυναίκες – ηλικίας 48, 54 και 41 ετών – μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Λονδίνου με τραύματα από τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή τους, αν και η αστυνομία εκτιμά ότι το τραύμα της 48χρονης ενδέχεται «να αλλάξει τη ζωή της», δηλαδή πιθανότατα κρίνεται πιο σοβαρό, ίσως και πολύ επικίνδυνο.

Όσον αφορά το 7χρονο κορίτσι, η DailyMail μεταδίδει πως και αυτό μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο, όμως ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

«Χάος. Ήταν τρομερό», σχολιάζει για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Κανείς δεν ήξερε αν έσκασε βόμβα ή αν πέρασε κάποιος ένοπλος. Τρέχαμε πανικόβλητοι για να κρυφτούμε», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας στο τοπικό μέσο MyLondon.

#Breaking: Reports that at least 4 people were shot at on the Phoenix Road in #Euston, northwest of #London, #UK, during a drive by shooting. — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 14, 2023

Μια γυναίκα ρώτησε στο Twitter «αν γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει στο Euston», την περιοχή του Λονδίνου που συνέβη το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, καθώς εκεί βρίσκονται «6 ασθενοφόρα και 12 περιπολικά ενώ ένα ελικόπτερο της αστυνομίας και ένα με διασώστες επιτηρούν την περιοχή, η οποία έχει αποκλειστεί».

Does anyone know what's happening in #euston. There has been a #stabbing, 6 ambulances, 12 police cars. Air ambulance and police helicopter circling the area! The area has been #cordonedoff — Priya (Kerai) Dodhia (@PriDodhia) January 14, 2023

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας:

Earlier this afternoon officers responded to reports of a shooting in the vicinity of a church in Phoenix Road, NW1.



There is a significant police presence in the area and an investigation is under way.



The update below provides further information: pic.twitter.com/lh2nVfOwoZ — Camden Police (@MPSCamden) January 14, 2023

Η περιοχή και οι γύρω δρόμοι είναι αποκλεισμένοι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Αρχών και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.