Λωρίδα της Γάζας: «Αποκεφαλίστηκε» η κυβέρνηση της Χαμάς – Εκατόμβες νεκρών μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες (17.03.2025) ισοπεδωτικά πλήγματα και βομβαρδισμούς στην Λωρίδα της Γάζας που έχουν προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση και την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας, με τους Παλαιστίνιους να θρηνούν εκατοντάδες νεκρούς, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας ανέφερε σε νεότερο απολογισμό ότι τουλάχιστον 413 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

«Μέχρι στιγμής, 413 μάρτυρες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία στην Λωρίδα της Γάζας μετά τα πολλαπλά ισραηλινά πλήγματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, που διευκρινίζει ότι «πολλά θύματα» παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια.

Επίσης, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας, Εσάμ αλ-Νταλίς, σκοτώθηκε κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισλαμιστικού κινήματος που διοικεί τον θύλακα.

Περιλαμβάνεται σε κατάλογο τεσσάρων ηγετικών στελεχών που έδωσε στην δημοσιότητα η Χαμάς στο πλαίσιο «ανακοίνωσης συλλυπητηρίων».

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης:

Hamas’s information ministry confirms the deaths of several top officials in the terror group in the IDF’s overnight airstrikes in the Gaza Strrip.



They include: Issam Da’alis, a member of Hamas’s political bureau in Gaza and head of the governmental activity monitoring… https://t.co/SX2vN8Zl3R