Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Τζιχάντ στη διάρκεια βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας. Την είδηση επιβεβαίωσε και η ισλαμιστική οργάνωση λίγο αργότερα.

Ο ισραηλινός στρατός «βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας» εξοντώνοντας ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Τζιχάντ, σε μία επιχείρηση που στοχεύει την οργάνωση, ανέφεραν σε ανακοινώσεις τους οι ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πως μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε την Παρασκευή (05.08.2022), βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο την ένοπλη οργάνωση, η οποία από την πλευρά της κατηγόρησε το εβραϊκό κράτος ότι θέλει να «ξεκινήσει έναν πόλεμο» εναντίον του παλαιστινιακού λαού.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης σκοτώθηκε σε ένα από αυτά τα πλήγματα.

«Ο εχθρός έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο εναντίον του λαού μας και πρέπει να υπερασπιστούμε συλλογικά τους εαυτούς μας και τον λαό μας, δεν θα επιτρέψουμε στις πολιτικές του εχθρού μας να υπονομεύσουν την αντίστασή μας», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Ισλαμικός Τζιχάντ.

Αρκετοί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε επιδρομές στο Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

The entity called Israel begins an aggression on Gaza and targets a residential building and reports of deaths and several wounded, including 4 children… Remember who started and who targets civilians #GazaUnderAttack #gaza #IsraeliCrimes #IsraeliTerrorism #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/KVpEOqENA9

Αυτόπτες μάρτυρες και παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν πολλά πλήγματα, συμπεριλαμβανομένου ενός στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν μετά τη σύλληψη τη Δευτέρα (σ.σ. 01.08.2022) ενός ηγετικού στελέχους του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, του Μπασέμ Σαάντι. Οι ισραηλινές αρχές φοβήθηκαν επιθέσεις αντιποίνων από τη Λωρίδα της Γάζας, έναν θύλακα που ελέγχεται από τους ισλαμιστές της Χαμάς, όπου έχει την έδρα της και ο Ισλαμικός Τζιχάντ.

Λίγο πριν από βομβαρδισμούς, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «προετοιμάζονται για οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να αναληφθεί σε όλα τα μέτωπα, στις βόρειες, κεντρικές και νότιες περιοχές του Ισραήλ».

This is what the usurper occupation is good at killing children .

🛑 The first child martyr in the Israeli aggression that started this evening in Gaza City .#GazaUnderAttack pic.twitter.com/oO7qRxr3H2