Λωρίδα της Γάζας: Ο ισραηλινός στρατός έκανε έφοδο σε νοσοκομείο της Χαν Γιουνίς, λέει η Ερυθρά Ημισέληνος

Μπορεί ο ισραηλινός στρατός να ετοιμάζεται κατ’ εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να εισβάλει στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο παρά τις περί του αντιθέτου προειδοποιήσεις των ΗΠΑ και διεθνών οργανισμών, ωστόσο δεν μειώνει την ένταση των επιχειρήσεων στην Χαν Γιουνίς.

Μάλιστα σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, ο ισραηλινός στρατός φέρεται να εφόρμησε σε νοσοκομείο της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την οποία πολιορκεί εδώ και εβδομάδες.

«Οι (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής πραγματοποίησαν έφοδο στο νοσοκομείο Αλ Αμάλ και άρχισαν να το ερευνούν», «δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με τις ομάδες μας στο εσωτερικό», αναφέρει η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σε ένα δελτίο τύπου.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου για το θέμα, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί.

Το νοσοκομείο Αλ Αμάλ βρίσκεται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και μαχητών της Χαμάς. Χθες, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για «σφοδρούς βομβαρδισμούς» και «πυρά από βαρύ πυροβολικό» περιμετρικά των εγκαταστάσεων.

Στις αρχές της εβδομάδας, η Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό πως 8000 άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο στο Αλ Αμάλ απομακρύνθηκαν από εκεί.

Hundreds of displaced Palestinians were forced to leave Al Amal hospital in Khan Younis after two weeks under the siege of occupation forces. pic.twitter.com/WalMwjcaVw

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΜΚΟ διακρίνεται ένας γιατρός να σπρώχνει ένα φορείο στο οποίο βρίσκεται ξαπλωμένη μια ηλικιωμένη σε έναν κατεστραμμένο δρόμο.

A sick elderly woman was forced to evacuate from Al Amal hospital in Palestine’s Gaza on a hospital bed, alongside around 8,000 other displaced people who were sheltering on the premises pic.twitter.com/VPJFmAcBer