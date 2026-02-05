Λος Άντζελες: 3 νεκροί και 6 τραυματίες από εισβολή αυτοκινήτου σε σούπερ μάρκετ – Βίντεο

Τροχαίο δυστύχημα στο Λος Άντζελες με απολογισμό τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες. Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη και στη συνέχεια εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ χθες (05.02.2026) το απόγευμα τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, το τροχαίο σημειώθηκε στη συνοικία Γουέστγουντ.

Το όχημα, αφού συγκρούστηκε με ποδηλάτη, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στο εσωτερικό ενός σούπερ μάρκετ, όπου υπήρχε κόσμος.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία.

Επίσης τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση και δύο με ελαφρά τραύματα. Επίσης, άλλα δύο έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, κανένα από τα θύματα δεν ήταν φοιτητής του.

At least 3 killed and 6 others injured after an elderly woman rams her vehicle into a grocery store in Los Angeles.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/xQmmFwAGlg — PressTV Extra (@PresstvExtra) February 5, 2026

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι αστυνομία, πυροσβεστική και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Δημαρχείου παραμένουν στο σημείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στα θύματα και τις οικογένειές τους.