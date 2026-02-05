Κόσμος

Λος Άντζελες: 3 νεκροί και 6 τραυματίες από εισβολή αυτοκινήτου σε σούπερ μάρκετ – Βίντεο

Το όχημα, αφού συγκρούστηκε με ποδηλάτη, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στο εσωτερικό του καταστήματος, όπου υπήρχε κόσμος
Τροχαίο με τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες στο Λος Άντζελες
πηγή φωτογραφίας Χ

Τροχαίο δυστύχημα στο Λος Άντζελες με απολογισμό τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες. Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη και στη συνέχεια εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ χθες (05.02.2026) το απόγευμα τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, το τροχαίο σημειώθηκε στη συνοικία Γουέστγουντ.

Το όχημα, αφού συγκρούστηκε με ποδηλάτη, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στο εσωτερικό ενός σούπερ μάρκετ, όπου υπήρχε κόσμος.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία.

Επίσης τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση και δύο με ελαφρά τραύματα. Επίσης, άλλα δύο έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, κανένα από τα θύματα δεν ήταν φοιτητής του.

 

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι αστυνομία, πυροσβεστική και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Δημαρχείου παραμένουν στο σημείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
116
103
102
96
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Τζόρτζια Μελόνι φέρνει δρακόντεια δημόσια ασφάλεια στην Ιταλία – Προληπτικές προσαγωγές, νέα νόμιμη άμυνα και αποκλεισμοί διαδηλωτών
Όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πολίτης ή αστυνομικός αμύνθηκε απέναντι σε επίθεση, δεν θα κινείται αυτόματα εισαγγελική έρευνα εις βάρος του
Τζιόρτζια Μελόνι
Η Κούβα δηλώνει έτοιμη για διάλογο με τις ΗΠΑ αλλά «χωρίς πιέσεις» – Αδιάλλακτη η Ουάσινγκτον
Η Αβάνα κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει «να προκαλέσει ασφυξία» στην οικονομία της, όπου οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι καθημερινές και οι ελλείψεις καυσίμων οξύνονται
Κούβα
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Newsit logo
Newsit logo