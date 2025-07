Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Τουλάχιστον 28 οι τραυματίες, 3 σε κρίσιμη κατάσταση

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα στο Λος Άντζελες σήμερα Σάββατο (19.7.25).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στη φημισμένη λεωφόρο Σάντα Μόνικα στο Λος Άντζελες.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο στο Ανατολικό Χόλιγουντ όπου τρεις άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έξι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις ή πέντε ανθρώπους που είναι «τουλάχιστον σε κρίσιμη κατάσταση».

July 19, 2025

Η ζώνη όπου σημειώθηκε το συμβάν είναι κοντά σε πολυσύχναστα σημεία όπως το Sunset Boulevard και το Walk of Fame, ο πεζόδρομος με τα αστέρια προσωπικοτήτων του κινηματογράφου.