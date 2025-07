Λος Άντζελες: «Έσυραν τον οδηγό και τον πυροβόλησαν» – Νέες αποκαλύψεις για το αυτοκίνητο που έπεσε σε κόσμο έξω από κλαμπ

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το απίστευτο ατύχημα στο Λος Άντζελες, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου που ήταν συγκεντρωμένο έξω από κλαμπ, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να τραυματιστούν.

Ήταν 2 π.μ (τοπική ώρα) του Σαββάτου (19.07.2205) όταν ένα ασημί αυτοκίνητο χτύπησε θαμώνες του κλαμπ Βερμόντ, που βρίσκεται στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα του ανατολικού Χόλυγουντ, με τις αστυνομικές δυνάμεις του Λος Άντζελες να δέχονται κλήση για να σπεύσουν άμεσα στο σημείο.

Η κατάσταση που επικρατούσε ήταν χαοτική, με τους τραυματισμένους ανθρώπους στο δρόμο, ο οποίος ήταν και γεμάτος από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου που τους χτύπησε.

A tragic incident unfolded earlier today in Los Angeles, where a vehicle plowed into a crowd on Santa Monica Boulevard near Vermont Avenue, leaving at least 20 people injured, including up to five in critical condition.



