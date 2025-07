Λος Άντζελες: Αμάξι χτύπησε πεζούς έξω από κλαμπ – Στους 30 οι τραυματίες εκ των οποίων 7 σε κρίσιμη κατάσταση

Χάος επικράτησε στο Λος Άντζελες νωρίς σήμερα το πρωί (στις 2 π.μ τοπική ώρα) όταν ένα αμάξι έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από νυχτερινό κλαμπ στην λεωφόρο Σάντα Μόνικα.

Όπως ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες, το αμάξι χτύπησε τον κόσμο που βρισκόταν έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 άτομα, εκ των οποίων 7 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι 6 είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Το Reuters δεν μπόρεσε προσώρας να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα της πόλης. Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2.00 π.μ. τοπική ώρα (12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας), ανέφερε η πυροσβεστική.

A tragic incident unfolded earlier today in Los Angeles, where a vehicle plowed into a crowd on Santa Monica Boulevard near Vermont Avenue, leaving at least 20 people injured, including up to five in critical condition.



Emergency responders from the Los Angeles Fire… pic.twitter.com/PhrA9TbmDG