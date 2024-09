Λος Άντζελες: Νεκρός επιβάτης λεωφορείου κατά τη διάρκεια ομηρίας

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία διαδραματίστηκαν στο Λος Άντζελες όταν ένας ένοπλος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο για να αρπάξει ομήρους και ακολούθησε μια εντυπωσιακή καταδίωξη από την αστυνομία στους δρόμους της πόλης με έναν επιβάτη τελικά να σκοτώνεται.

Ο ύποπτος ανέβηκε στο λεωφορείο λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα και η καταδίωξη κράτησε περίπου μία ώρα, εξήγησε η αστυνομία του Λος Άντζελες. Στο όχημα επέβαιναν ο οδηγός και μόνο δύο επιβάτες.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός κράτησε την ψυχραιμία του αν και οδηγούσε υπό την απειλή όπλου, ακολουθούμενος από δεκάδες περιπολικά.

Ο οδηγός «έδειξε απίστευτη αυτοκυριαρχία και σήμανε τον αθόρυβο συναγερμό για να ειδοποιήσει τις δυνάμεις της τάξης», είπε η Τζάνις Χαν, δημοτική σύμβουλος του Λος Άντζελες, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η αστυνομία έριξε στον δρόμο καρφιά για να σκάσουν τα λάστιχα του οχήματος, το οποίο τελικά σταμάτησε σε μια διασταύρωση, στο κέντρο της πόλης. Η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων (SWAT) κρίθηκε αναγκαία επειδή ο ύποπτος παρέμεινε μέσα στο λεωφορείο, μαζί με τους ομήρους. Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το όχημα και ανέβηκαν επάνω, χρησιμοποιώντας μη θανατηφόρα πυρομαχικά και βομβίδες κρότου-λάμψης.

#UPDATE : 1 dead, 1 in custody after metro bus hijacking in Downtown LA



A shocking incident unfolded in downtown Los Angeles when a Metro bus was hijacked, leading to a dramatic police chase and standoff. The situation tragically resulted in one fatality and the apprehension of… pic.twitter.com/52PQFtHrAG