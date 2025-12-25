Λος Άντζελες: Βροχές και πλημμύρες το έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων το Λος Άντζελες, λόγω των καταρρακτωδών βροχών που προκαλούν ανησυχία για επικίνδυνες πλημμύρες

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προειδοποιεί πως αναμένονται ξαφνικές πλημμύρες στο Λος Άντζελες λέγοντας πως ζωές και περιουσίες βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο.

Το «ατμοσφαιρικό ποτάμι», όπως περιγράφουν το φαινόμενο οι ειδικοί, μεταφέρει ατμοποιημένο νερό από τους τροπικούς και αναμένεται να διασχίσει την Καλιφόρνια ως τέλος της εβδομάδας. Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

Το νότιο τμήμα της πολιτείας τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού ως το πρωί των Χριστουγέννων.

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε μέσω X ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία του Λος Άντζελες και σε άλλες 5 , κυρίως στο νότιο τμήμα της πολιτείας του.

Οι δρόμοι του Λος Άντζελες μετατράπηκαν σε ποτάμια. Όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές τους αψήφησαν την κακοκαιρία και «βουτήχτηκαν» στους πλημμυρισμένους δρόμους.

«Αποφασίσαμε να μείνουμε σπίτι. Λάβαμε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις και δεν μου φαίνεται πολύ ασφαλές. Δεν θέλω να οδηγήσω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζιμ Λιούις, εξηγώντας γιατί δεν θα πάει οικογενειακώς στα ξαδέρφια του αυτά τα Χριστούγεννα όπως σχεδίαζε.

Πεσμένα δέντρα έκλεισαν δρόμους και αρκετοί χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη πως κάτοικοι σε πάνω από 200 νοικοκυριά έλαβαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης και ότι σε τεράστιους τομείς της πόλης ο κόσμος προειδοποιήθηκε να είναι έτοιμος να απομακρυνθεί εσπευσμένα.

Η παραθαλάσσια πόλη Σάντα Μόνικα και η λεκάνη του Λος Άντζελες θεωρούνται οι περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Widespread Flash Flood Warnings were issued across the Los Angeles metro and other parts of Southern California. The potent Christmas Eve storm has already triggered evacuations, as mudslides washed out roads in San Bernardino. Latest: https://t.co/LPzjqFG2qk pic.twitter.com/ARnetXTVN6 — FOX Weather (@foxweather) December 24, 2025

Οι βροχές εντάθηκαν το πρωί της παραμονής και εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για ανεμοστρόβιλο σε 3 κοινότητες της κομητείας Λος Άντζελες, προτού αρθεί.

Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Κάποια ήδη άρχισαν να υποδέχονται κόσμο, ανέφερε η εφημερίδα Los Angeles Times.

Στα ακριβά προάστια Πασίφικ Παλισέιντς και Μάλιμπου, που είχαν ρημάξει σαρωτικές φωτιές πριν από έναν χρόνο, έχει δοθεί εντολή για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυρές βροχές εκτιμάται πως μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις.

Dangerous scenes like this one are expected throughout California as a powerful storm system batters the area, prompting flood threats across Los Angeles. Officials are warning drivers who experience flooded roadways to ‘turn around, don’t drown.’ https://t.co/Fh6RDVYsYH — Real News (@DrNeculai) December 25, 2025

Ποτάμια και ρέματα υπάρχει ενδεχόμενο να υπερχειλίσουν και οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφύγουν να οδηγούν σε προάστια που πλήττονται στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, όπου οι περισσότεροι από τους 3,9 εκατ. κατοίκους μετακινούνται με αυτοκίνητα.

Οι αρχές εξήγησαν πως υπάρχει κίνδυνος δρόμοι να πλημμυρίσουν ή να καταλήξουν σε αυτούς συντρίμμια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Los Angeles Times, οι οδηγοί ήρθαν αντιμέτωποι με απίστευτο μποτιλιάρισμα. Ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν, κάτι που χειροτέρεψε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Μέσα σε όλα αυτά, την Παρασκευή αναμένεται χιονόπτωση στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα, ήδη έπεσαν 30 εκατοστά χιονιού αυτή την εβδομάδα.

Η καταιγίδα αναμενόταν να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 80 χιλιομέτρων την ώρα σ’ όλη την πολιτεία.

Ορισμένες συνοικίες και προάστια του Λος Άντζελες δεν έχουν συνέλθει ακόμη από τις φωτιές του Ιανουαρίου, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 31 ανθρώπους και είχαν καταστρέψει πάνω από 16.000 κτίρια.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.