Λος Άντζελες: Βροχές και πλημμύρες το έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα

Απίστευτη ταλαιπωρία για τους κατοίκους την παραμονή των Χριστουγέννων - Προειδοποιήσεις και για κατολισθήσεις - «Σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες» προειδοποιεί η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία
REUTERS/Jill Connelly

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων το Λος Άντζελες, λόγω των καταρρακτωδών βροχών που προκαλούν ανησυχία για επικίνδυνες πλημμύρες

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προειδοποιεί πως αναμένονται ξαφνικές πλημμύρες στο Λος Άντζελες λέγοντας πως ζωές και περιουσίες βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο.

REUTERS/Jill Connelly

Το «ατμοσφαιρικό ποτάμι», όπως περιγράφουν το φαινόμενο οι ειδικοί, μεταφέρει ατμοποιημένο νερό από τους τροπικούς και αναμένεται να διασχίσει την Καλιφόρνια ως τέλος της εβδομάδας. Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

Το νότιο τμήμα της πολιτείας τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού ως το πρωί των Χριστουγέννων.

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε μέσω X ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία του Λος Άντζελες και σε άλλες 5 , κυρίως στο νότιο τμήμα της πολιτείας του.

Οι δρόμοι του Λος Άντζελες μετατράπηκαν σε ποτάμια. Όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές τους αψήφησαν την κακοκαιρία και «βουτήχτηκαν» στους πλημμυρισμένους δρόμους.

REUTERS/Jill Connelly

«Αποφασίσαμε να μείνουμε σπίτι. Λάβαμε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις και δεν μου φαίνεται πολύ ασφαλές. Δεν θέλω να οδηγήσω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζιμ Λιούις, εξηγώντας γιατί δεν θα πάει οικογενειακώς στα ξαδέρφια του αυτά τα Χριστούγεννα όπως σχεδίαζε.

Πεσμένα δέντρα έκλεισαν δρόμους και αρκετοί χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, την παραμονή των Χριστουγέννων.

REUTERS/Jill Connelly

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη πως κάτοικοι σε πάνω από 200 νοικοκυριά έλαβαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης και ότι σε τεράστιους τομείς της πόλης ο κόσμος προειδοποιήθηκε να είναι έτοιμος να απομακρυνθεί εσπευσμένα.

Η παραθαλάσσια πόλη Σάντα Μόνικα και η λεκάνη του Λος Άντζελες θεωρούνται οι περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Οι βροχές εντάθηκαν το πρωί της παραμονής και εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για ανεμοστρόβιλο σε 3 κοινότητες της κομητείας Λος Άντζελες, προτού αρθεί.

REUTERS/Jill Connelly

Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Κάποια ήδη άρχισαν να υποδέχονται κόσμο, ανέφερε η εφημερίδα Los Angeles Times.

Στα ακριβά προάστια Πασίφικ Παλισέιντς και Μάλιμπου, που είχαν ρημάξει σαρωτικές φωτιές πριν από έναν χρόνο, έχει δοθεί εντολή για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυρές βροχές εκτιμάται πως μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις.

Ποτάμια και ρέματα υπάρχει ενδεχόμενο να υπερχειλίσουν και οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφύγουν να οδηγούν σε προάστια που πλήττονται στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, όπου οι περισσότεροι από τους 3,9 εκατ. κατοίκους μετακινούνται με αυτοκίνητα.

Οι αρχές εξήγησαν πως υπάρχει κίνδυνος δρόμοι να πλημμυρίσουν ή να καταλήξουν σε αυτούς συντρίμμια.

REUTERS/Jill Connelly

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Los Angeles Times, οι οδηγοί ήρθαν αντιμέτωποι με απίστευτο μποτιλιάρισμα. Ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν, κάτι που χειροτέρεψε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Μέσα σε όλα αυτά, την Παρασκευή αναμένεται χιονόπτωση στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα, ήδη έπεσαν 30 εκατοστά χιονιού αυτή την εβδομάδα.

Η καταιγίδα αναμενόταν να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 80 χιλιομέτρων την ώρα σ’ όλη την πολιτεία.

REUTERS/Jill Connelly

Ορισμένες συνοικίες και προάστια του Λος Άντζελες δεν έχουν συνέλθει ακόμη από τις φωτιές του Ιανουαρίου, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 31 ανθρώπους και είχαν καταστρέψει πάνω από 16.000 κτίρια.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.

