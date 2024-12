Μαγδεμβούργο: Εκρηκτικός μηχανισμός στο όχημα του δράστη – Έκανε μανούβρες για να χτυπήσει περισσότερο κόσμο

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Γερμανία μετά την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο με ένα αυτοκίνητο να πέφτει στο ανυποψίαστο πλήθος. Live οι εξελίξεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι Αρχές στη Γερμανία εντόπισαν εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο του άνδρα που έπεσε στο πλήθος στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεβούργο με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς και πάνω από 80 τραυματίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ περισσότεροι από 80 είναι οι τραυματίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο αριθμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να συνεχιστεί να αυξάνεται.

Σύμφωνα με την Welt, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί. Πρόκειται για άνδρα 50 ετών, γιατρό από την Σαουδική Αραβία που ζει και εργάζεται στη χώρα.

«Τουλάχιστον δύο νεκροί – ανάμεσά τους ένα παιδί» – είναι ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός των θυμάτων από την επίθεση στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, δήλωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός της Σαξονίας – ‘Ανχαλτ Ράινερ Έριχ Χάζελοφ.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με την BILD, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 11 και περίπου 80 οι τραυματίες. Στην περιοχή σπεύδουν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Από «60 έως και 80 άνθρωποι» τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε χριστουγεννιάτικη αγορά, στη βόρεια γερμανική πόλη του Μαγδεβούργου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες αυτές, αρκετοί από τους τραυματίες είναι σε «σοβαρή κατάσταση» μετά τη συγκεκριμένη ενέργεια στην οποία ενεπλάκη «ένα αυτοκίνητο».

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και μιλούν για επίθεση, αλλά οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επί του παρόντος κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν αρκετούς νεκροί, μεταδίδει το περιφερειακό μέσο ενημέρωσης Volksstimme. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επί του παρόντος ακριβή απολογισμό.

Η αστυνομία της πόλης αυτής των περίπου 250.000 κατοίκων, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, μιλά για “μεγάλη παρέμβαση” που είναι σε εξέλιξη στη χριστουγεννιάτικη αγορά, σύμφωνα με μήνυμα στην πλατφόρμα X.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειξε πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να βρίσκονται στο σημείο, τραυματίες να μεταφέρονται κατεπειγόντως στα νοσοκομεία και διασώστες να εγκαθιστούν εξοπλισμό για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στα θύματα.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ κάλεσε πρόσφατα τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση στις χριστουγεννιάτικες αγορές, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες απειλές.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι ένας “στόχος ιδεολογικά κατάλληλος για τους ανθρώπους που υποκινούνται από τον ισλαμισμό”, προειδοποίησαν πρόσφατα οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε η φονική επίθεση με το αυτοκίνητο, τα social media έχουν «ξεχειλίσει» από σοκαριστικά βίντεο και εικόνες.

Γροθιά στο στομάχι είναι και το βίντεο που αποτυπώνει την φονική κούρσα του οδηγού. Όπως φαίνεται ο διάδρομος της χριστουγεννιάτικης αγοράς να είναι γεμάτος από κόσμο που γελά και αγοράζει χριστουγεννιάτικα προϊόντα ενώ το αυτοκίνητο έχει ξεκινήσει ήδη την τρελή πορεία του.

Η αστυνομία της Γερμανίας συνέλαβε τον οδηγό, ο οποίος παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό. Οι αρμόδιες αρχές έκλεισαν τη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεβούργου και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

«Αυτό είναι ένα τρομερό γεγονός, ιδιαίτερα τώρα τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα», είπε ο πρωθυπουργός της πολιτείας Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Χάσελοφ, καθώς κατευθυνόταν στο Μαγδεμβούργο.

