Είναι γνωστό πια ότι η Μάιλι Σάιρους αντιμετωπίζει το σώμα της ως καμβά για έργα τέχνης. Τα τατουάζ της ποικίλουν: από τον γραφικό χαρακτήρα της Γιόκο Όνο μέχρι μεγάλα ρεαλιστικά τριαντάφυλλα.

Έχει ένα sugar skull (τις νεκροκεφαλές – ζαχαρωτά που φτιάχνουν στο Μεξικό για την Ημέρα των Νεκρών) στον αστράγαλό της και ένα σπαθί στο χέρι της.

Όλη η γκάμα ζωγραφικής, από αφηρημένη μέχρι υπερ-ρεαλιστική.

Επιπλέον, το σώμα της είναι διάστικτο με πορτρέτα (και λίγο κείμενο). Με το τελευταίο τατουάζ της αποτίει φόρο τιμής στον Ανρί Ματίς.

Το τελευταίο έργο που πήρε θέση στην «γκαλερί Miley Cyrus’ Body» είναι λεπτομέρεια του γνωστού πίνακα του Γάλλου ζωγράφου «Le Nu aux Oranges» (Το Γυμνό με Πορτοκάλια). Η λεπτομέρεια έχει αποδοθεί στο ύφος των Φωβιστών ζωγράφων, χωρίς τα πορτοκάλια.

Και στο μικρό βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Σάιρους βρήκε την ευκαιρία να αποτίσει φόρο τιμής και στον Λέοναρντ Κοέν. Πώς;

Συνοδεύει το βίντεο όπου σηκώνει το μανίκι της για να επιδείξει το τελευταίο καλλιτεχνικό απόκτημά της με στίχους από το τραγούδι «Dance Me to the End of Love» του Καναδού τραγουδιστή – τραγουδοποιού.

Ας μη λησμονούμε άλλωστε ότι οι στίχοι αυτοί συνομιλούν με τον συγκεκριμένο πίνακα του Ματίς στο βιβλίο «Dance Me to the End of Love», στο οποίο έργα του Γάλλου ζωγράφου συνοδεύονται από στίχους του Κοέν.

Το τελευταίο τατουάζ της Σάιρους είναι από τα πλέον αφηρημένα που έχει στο σώμα της και φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Nico Bassill στο στούντιό του στο Λος Άντζελες.