Μακελειό σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο: Σάλος από βίντεο με αστυνομικούς να τρέπονται πανικόβλητοι σε φυγή

Έρευνα μετά τη δημοσίευση βίντεο που έδειχνε αστυνομικούς να φεύγουν πανικόβλητοι από τον τόπο των πυροβολισμών στο σούπερ μάρκετ στο Κίεβο στις 18 Απριλίου, εγκαταλείποντας τους πολίτες στην τύχη τους! Ο απολογισμός ήταν έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Κυριακή (19.04.2026) ότι δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, μετά τη δημοσίευση βίντεο στο διαδίκτυο όπου φαίνεται να φεύγουν από το σημείο του μακελειού στο Κίεβο.

Υπενθυμίζεται ότι ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ και πήρε ομήρους σε ένα σούπερ μάρκετ της ουκρανικής πρωτεύουσας το Σάββατο, πριν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψής του.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας και μία γυναίκα αστυνομικός με στολή και κίτρινα γιλέκα φαίνονται να στέκονται δίπλα σε ένα άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος, πριν φύγουν, καθώς ακούγονται πυροβολισμοί, αφήνοντας πίσω τους πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί!

«Ντροπιαστική, ανάξια συμπεριφορά. Είναι ντροπή για ολόκληρο το σύστημα. Έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και διεξάγεται έρευνα», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών, Ιγκόρ Κλιμένκο στο Telegram.

Οι αστυνομικοί που καταγράφηκαν από τις κάμερες έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα για όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Після відео як поліцейські тікають зачувши постріли і фактично на їх очах вбивають людину а вони ніц не роблять міністр МВС і голова Нацполу мали би вже подати у відставку

Ο Κλιμένκο τόνισε, επίσης, ότι η συμπεριφορά μόλις δύο αστυνομικών δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να γενικεύσουμε για ολόκληρο το αστυνομικό σώμα.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη διαπιστώσει το κίνητρο της επίθεσης, αν και έχει πλέον χαρακτηριστεί επίσημα ως τρομοκρατική ενέργεια, αλλά ο Κλιμένκο δήλωσε ότι ο δράστης «υπέφερε σαφώς από ψυχική αστάθεια».

«Είναι απαραίτητο να εξεταστεί πώς απέκτησε τα ιατρικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας οπλοφορίας του», πρόσθεσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν θα γίνουν συστηματικοί έλεγχοι στους κατόχους όπλων, οι οποίοι υποχρεούνται νομικά να καταχωρούν τα όπλα τους.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη διαρροή του βίντεο στα social media, παραιτήθηκε ο αρχηγός της περιπολικής αστυνομίας του Κιέβου.