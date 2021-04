Ανείπωτη τραγωδία στο Τέξας! Δύο αδέλφια εκτέλεσαν την οικογένειά τους και μετά αυτοκτόνησαν. Φέρεται ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Τα δύο αδέλφια στο Τέξας πυροβόλησαν και σκότωσαν τέσσερα μέλη της οικογένειάς τους, προτού στρέψουν τα όπλα στους εαυτούς τους και αυτοκτονήσουν, υλοποιώντας μια αποτρόπαιη συμφωνία που είχαν συνάψει, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Τα πτώματα βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (05.04.2021) από την αστυνομία της πόλης Άλεν, την οποία είχαν ειδοποιήσει συγγενείς, που ανησυχούσαν για τη δημοσίευση από έναν από τους αδελφούς μιας αποχαιρετιστήριας επιστολής στο Intstagram. Όμως, το μακελειό είχε εκτυλιχθεί το βράδυ του Σαββάτου (03.04.2021), όπως διευκρίνισαν οι αρχές.

Ο 19χρονος Φαρχάν Τάουχιντ εξηγούσε σε αυτήν την επιστολή ότι είχε συμφωνήσει με τον αδελφό του Τανβίρ Τάουχιντ, 21 ετών, «να αυτοκτονήσουν και να σκοτώσουν ολόκληρη την οικογένειά τους», εξήγησε σε αμερικανικά ΜΜΕ ο Τζον Φέλτι, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας στο Άλεν.

Τα θύματα, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, αναγνωρίστηκαν ως ο πατέρας τους Ταουχίντουλ Ισλάμ, ηλικίας 54 ετών, η μητέρα τους Ιρέν Ισλάμ, ηλικίας 56 ετών, η γιαγιά τους Αλτάφουν Νέσα, ηλικίας 77 ετών και η δίδυμη αδελφή του Φαρχάν, Φαρμπίν Τάουχιντ, ηλικίας 19 ετών.

Τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια, εξηγούσε ο Φαρχάν Τάουχιντ σε αυτήν την επιστολή, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα Washington Post.

Ο ίδιος είχε κατάθλιψη από το κολέγιο και παρά τη βοήθεια που του είχε προσφέρει η οικογένειά του, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πρόσφατα.

