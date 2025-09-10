Μακρόν: Απαράδεκτη η εισβολή της Ρωσίας στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

Η υπόθεση αυτή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις με πολλούς ευρωπαίους ηγέτες να στέκονται στο πλευρό της Πολωνίας και τον Μακρόν να χαρακτηρίζει την κίνηση της Ρωσίας απαράδεκτη και να την καταδικάζει απερίφραστα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας απευθύνεται και την Μόσχα καλώντας την να βάλει τέλος σε τέτοιες πρακτικές και εκφράζει την αλληλεγγύη του στον πολωνικό λαό.

Όλη η ανάρτηση του Μακρόν

«Η εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μιας Ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία είναι απλώς απαράδεκτη. Την καταδικάζω απερίφραστα. Καλώ τη Ρωσία να θέσει τέλος σε αυτήν την τρέλα. Επαναλαμβάνω την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον πολωνικό λαό και την κυβέρνησή του. Σύντομα θα μιλήσω με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Δεν θα συμβιβαστούμε για την ασφάλεια των Συμμάχων.