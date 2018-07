Ο προπονητής ποδοσφαίρου, που συνοδεύει τα δώδεκα παιδιά που παραμένουν αποκλεισμένα στο πλημμυρισμένο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς με επιστολή που τους έστειλε μέσω των δυτών…

«Ευχαριστώ για όλη την ηθική υποστήριξη, ζητώ συγγνώμη απ’ όλους τους γονείς». Αυτό γράφει ο 25χρονος προπονητής, Εκαπόλ Τσανταουόνγκ, στην επιστολή αυτή που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τους διασώστες.

Όμως σήμερα οι διασώστες έδωσαν στη δημοσιότητα επιστολές που έχουν γράψει τα παιδιά προς τις οικογένειές τους. Και οι οποίες αποτελούν τις πρώτες μετά την Τρίτη δημόσιες αποδείξεις ότι βρίσκονται στη ζωή.

«Μην ανησυχείτε, μπαμπά και μαμά, πάνε δύο εβδομάδες που έφυγα, αλλά θα ξανάρθω να σας βοηθήσω στο μαγαζί», γράφει ο Μπιού, οι γονείς του οποίου έχουν ένα μικρό παντοπωλείο.

Δείτε τις φωτογραφίες από τα γράμματα των παιδιών…

Μετά τη δημοσιοποίηση δύο βίντεο, το πρώτο από την ανακάλυψη της ομάδας το βράδυ της Δευτέρας από βρετανούς δύτες και το δεύτερο γυρισμένο την Τρίτη, κανένα άλλο βίντεο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

These expert cave divers show the dangers of cave diving, and why untrained divers like the young boys trapped in a cave in Thailand should never attempt it https://t.co/xA6PLUSkXA pic.twitter.com/Z3ALrqxjVb

— CNN (@CNN) July 7, 2018