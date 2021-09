Ότι οι μαμάδες μπορεί να γίνουν υπερπροστατευτικές σε ένα βαθμό είναι κατανοητό, στην περίπτωση όμως της Nannatt Waldrop από τις ΗΠΑ η κατάσταση ξέφυγε. Η 37χρονη μητέρα από την Αλαμπάμα έφτασε στο σημείο να… χτυπήσει ένα 11χρονο παιδάκι γιατί είχε υποψίες ότι έκανε bullying στο δικό της!

Το πρωί της περασμένης Τρίτης (14/9) η Nannatt Waldrop, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, φέρεται να ανέβηκε στο σχολικό λεωφορείο και… χτύπησε τον 11χρονο συμμαθητή του παιδιού της, πίστευε ότι εκφόβιζε το παιδί της. Βίντεο από το τραγικό περιστατικό κυκλοφόρησε στα social media και σε βάρος της 37χρονης ασκήθηκαν κατηγορίες για επίθεση, παράβαση και διατάραξη της τάξης.

Ο υπεύθυνος του εκπαιδευτικού τομέα της Αλαμπάμα χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο», τονίζοντας πως δεν θα γίνει ανεκτό. «Κι ενώ αυτό το θέμα είναι τώρα στα χέρια των αρχών επιβολής του νόμου, αφήστε με απλώς να πω ότι αυτό που είδα σε αυτό το βίντεο με ταράζει βαθιά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή καμία είδους βία, ειδικά η βία εναντίον μαθητών», συμπλήρωσε.

Η 37χρονη Nannatt Waldrop αρχικά οδηγήθηκε στη φυλακή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, πληρώνοντας την εγγύηση των 10.500 δολαρίων που ορίστηκε στην υπόθεσή της.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο 11χρονος τραυματίστηκε από την επίθεση της μητέρας.

