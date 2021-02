«Μαμά σήκω»: Σπαρακτικό video παιδιών μετά από έκρηξη στην Καμπούλ

Ένα σπαρακτικό βίντεο που δείχνει δύο παιδιά να κλαίνε κοντά στο σώμα της μητέρας τους, η οποία είναι χωρίς τις αισθήσεις της, ύστερα από μια έκρηξη στην Καμπούλ, χθες Κυριακή, μοιράστηκε στα social media, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση στο Αφγανιστάν, έπειτα από 40 χρόνια πολέμου.

“Μαμά σήκω… Μαμά”, ακούγονται τα δύο κοριτσάκια, το ένα είναι μέσα στα αίματα, να φωνάζουν δίπλα στη μητέρα τους, η οποία κείτεται στο πεζοδρόμιο, τραυματισμένη από την έκρηξη, σε ένα βίντεο που μαγνητοσκόπησε ντόπιος δημοσιογράφος.

“Γύρω στις 4.22 μ.μ., τρομοκράτες πυροδότησαν μια νάρκη στην Καμπούλ. Ο οδηγός του οχήματος της αστυνομίας, το οποίο αποτελούσε τον στόχο, και ένα παιδί του δρόμου σκοτώθηκαν, πέντε άλλοι άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και δύο παιδιά τραυματίστηκαν”, δήλωσε ο Φερντάους Φαραμάρτζ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πρωτεύουσας.

“Τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η μητέρα δυστυχώς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά”, διευκρίνισε, αναφερόμενος στο βίντεο.

