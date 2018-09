Μάνφρεντ Βέμπερ: Θέλω να είμαι υποψήφιος για πρόεδρος της Κομισιόν

Με tweets στα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προερχόμενος από το κόμμα των γερμανών Χριστιανοκοινωνιστών, ο Μάνφρεντ Βέμπερ ανακοίνωσε και επίσημα ότι θέλει να είναι ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου που θα «κατεβάσει» το ΕΛΚ στις ευρωεκλογές του Μαΐου.

«Η Ευρώπη είναι σε ένα σημείο καμπής. Οι ευρωεκλογές του 2019 θα αποφασίσουν το μέλλον της Ε.Ε. Το σήμερα αφορά την αυτοεπιβεβαίωση της Ευρώπης και την υπεράσπιση των αξιών μας γιατί υπάρχουν προκλήσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Αφορά στην επιβίωση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας», ήταν το πρώτο μήνυμα του Βέμπερ.

Europe is at a turning point. #EuropeanElections2019 will decide the future of the EU. Today is about the self-assertion of Europe and the defence of our values, because we are being challenged from the outside & the inside. It’s about the survival of our #EuropeanWayOfLife. 1/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) September 5, 2018

Που έκρινε στη συνέχεια πως «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως είμαστε τώρα στην Ε.Ε. Θα βοηθήσω να «επιστρέψει» η Ευρώπη στους πολίτες και να αποκαταστήσουμε το δεσμό ανάμεσα στους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στην Ε.Ε.

We cannot go on as we are now in the EU. I will help bring Europe back to the people and re-establish the bond between citizens and the European Union. I want to kick start a new chapter in the EU. #bettereurope #givepeopleasay #FutureOfEurope 2/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) September 5, 2018

Θέλω να είμαι ο επικεφαλής υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τις ευρωεκλογές του 2019 και να γίνω ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αρχή και περισσότερη δημοκρατία», κατέληξε.

I want to become the @EPP‘s lead candidate for the 2019 European Elections and be the next President of the European Commission. Europe needs a new beginning and more democracy. #Spitzenkandidaten 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) September 5, 2018

Ο Βέμπερ, φαίνεται πεπεισμένος ότι θα έχει την υποστήριξη της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ. Όμως θα αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις, ακόμη και από άλλους συντηρητικούς, καθώς και αντίσταση από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και άλλους.

Οι ευρωεκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με υπόβαθρο το Brexit, την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ τον ερχόμενο Μάρτιο, καθώς και πιο ηχηρές εθνκιστικές διαμαρτυρίες εναντίον των Βρυξελλών σε άλλες χώρες, θα καθορίσουν την πολιτική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ – ΜΠΕ