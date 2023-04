Βγήκαν τα αποτελέσματα DNA και έδειξαν πως η 22χρονη Τζούλια Βέντελ δεν είναι η εξαφανισμένη κόρη των ΜακΚάν. Δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν αποτέλεσαν έκπληξη για την οικογένεια της Μαντλίν ΜακΚάν που δεν πίστεψε ποτέ ότι το κορίτσι από την Πολωνία είναι η κόρη τους.

Η Τζούλια Βέντελ ισχυριζόταν πως ήταν η μικρή Μαντλίν ΜακΚάν η οποία εξαφανίστηκε το 2007 από θέρετρο της Πορτογαλίας, όμως το DNA δεν επιβεβαίωσε την θεωρία της. Μάλιστα, και οι ίδιοι οι γονείς της Βέντελ τόνιζαν πως οι ισχυρισμοί της ήταν αβάσιμοι και ψεύτικοι.

Η Γουέντελ εμφανίστηκε και στην αμερικανική εκπομπή Dr Phil, ωστόσο μόλις λίγες ημέρες μετά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν μπορεί να είναι η Μαντλίν.

Συγκεκριμένα, υπεβλήθη σε τεστ DNA που έδειξε ότι είναι 100% Πολωνή. Σύμφωνα με τη Mirror, η ιδιωτική ερευνήτρια που την βοηθούσε επιβεβαίωσε την είδηση και σημείωσε πως: «Έχει ένα μικρό ποσοστό λιθουανικής και ρωσικής καταγωγής, αλλά τα αποτελέσματα των εξετάσεων δείχνουν ότι είναι Πολωνή».

“We are still conducting an investigation but Julia is definitely not the biological daughter of her parents in Poland,"#DNA | #Mystery | #Mccan https://t.co/GviE7rFAlE