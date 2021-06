Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Κομισιόν, έδωσε το παρών σε μικτό τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ προσφύγων και αθλητών των Special Olympics EU στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Αφορμή της εκδήλωσης, η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς με ανάρτησή του στο Twitter τονίζει σχετικά ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους και να προστατεύσει τους πρόσφυγες».

Δείτε την ανάρτηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Aujourd’hui, #WorldRefugeeDay avec des réfugiés et des athlètes @SpecOlympicsEU pour un tournoi unifié de football.



L’ Union européenne reste déterminée à aider les plus vulnérables et à protéger les réfugiés. Le sport, facteur d’inclusion sociale, permet de briser les barrières pic.twitter.com/crJXEZQVDH