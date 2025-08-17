Συμβαίνει τώρα:
Μάρκο Ρούμπιο: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία

«Στο τέλος, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες», προειδοποίησε
Μάρκο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο /REUTERS/Jeenah Moon

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απείλησε σήμερα (17/08/2025) τη Ρωσία με επιβολή νέων κυρώσεων στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία.

Οι δηλώσει αυτές του Μάρκο Ρούμπιο για τη Ρωσία έρχονται μόλις δυο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, από την οποία δεν προέκυψε καμία ανακοίνωση.

«Στο τέλος, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες», προειδοποίησε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο NBC, εγείροντας την πιθανότητα «νέων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας.

