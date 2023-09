Το Μαρόκο εκπέμπει SOS μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε πολλές περιοχές του την περασμένη εβδομάδα και ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του ΟΗΕ τόνισε ότι η χώρα αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «σήμερα ή αύριο» για την στήριξη των πληγέντων.

«Περιμένουμε και ελπίζουμε – με βάση τις συζητήσεις με τις αρχές του Μαρόκου – ότι το αίτημα για βοήθεια θα αποσταλεί σήμερα ή αύριο. Θέλω να πω, πολύ σύντομα», δήλωσε ο Μάρτιν Γκρίφιθς, συντονιστής για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις στον ΟΗΕ, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη όπου έκανε αναφορά στο φονικό σεισμό.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ επισήμανε ότι μόλις έλθει το πράσινο φως από το Μαρόκο, τα Ηνωμένα Έθνη θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη φάση της παροχής βοήθειας στους επιζώντες του σεισμούς.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το μαροκινό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (6,8 βαθμοί σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο, USGS). Είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στο Μαρόκο.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε το βράδυ της 8ης προς 9η Σεπτεμβρίου στην επαρχία Αλ-Χαούζ νοτίως του Μαρακές, στοίχισε τη ζωή σε 2.946 ανθρώπους ενώ 5.674 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (13.9.2023) το βράδυ.

