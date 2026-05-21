Μαρόκο: Τουλάχιστον 9 οι νεκροί μετά από κατάρρευση κτιρίου στη Φεζ – Ψάχνουν επιζώντες στα ερείπια

Τουλάχιστον εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, μετά την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ στο Μαρόκο τα ξημερώματα της Πέμπτης (21.05.2026), σε ένα τραγικό συμβάν που προκάλεσε εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης.

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας σημειώθηκε γύρω στις 3:30 π.μ. στην περιοχή Jrondi, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Aïn Nokbi, υπό τη διοικητική ζώνη Jnan El Ouard στο Μαρόκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι ξύπνησαν απότομα από έναν δυνατό θόρυβο πριν το κτίριο καταρρεύσει ξαφνικά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν κινητοποιημένες στον τόπο του συμβάντος, συνεχίζοντας τις προσπάθειες αναζήτησης και διάσωσης κάτω από τα ερείπια, εν μέσω φόβων ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε εννέα, ενώ άλλοι έξι έχουν τραυματιστεί. Ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Αρκετοί νέοι έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος αμέσως μετά την καταστροφή, συμμετέχοντας στις αρχικές προσπάθειες διάσωσης σε μια προσπάθεια να βγάλουν τα θύματα από κάτω από τα ερείπια. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν γρήγορα, συμπεριλαμβανομένων ομάδων πολιτικής προστασίας, τοπικών αρχών, εθνικών δυνάμεων ασφαλείας και βοηθητικών μονάδων, οι οποίες αναπτύχθηκαν για να ξεκινήσουν επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και απομάκρυνσης των ερειπίων.

Κινητοποιήθηκαν σημαντικοί υλικοτεχνικοί πόροι για την απομάκρυνση των ερειπίων και την αναζήτηση πιθανών επιζώντων που έχουν παγιδευτεί κάτω από το κτίριο που κατέρρευσε.

Οι κάτοικοι επισήμαναν επίσης ότι αρκετά κτίρια της περιοχής χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970 και του 1980, μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλές κατασκευές πραγματοποιήθηκαν χωρίς να τηρούνται τα ισχύοντα οικοδομικά πρότυπα. Ορισμένοι μάρτυρες υποθέτουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν τους τελευταίους μήνες, σε συνδυασμό με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ενδέχεται να έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω τις ήδη ευπαθείς παλαιότερες κατασκευές.

Η Εισαγγελία διέταξε την έναρξη διεξοδικής και λεπτομερούς δικαστικής έρευνας για να διαπιστωθούν όλες οι αιτίες και οι περιστάσεις που περιβάλλουν το περιστατικό, καθώς και για να προσδιοριστούν τυχόν ευθύνες.

Σε δήλωσή της, η Εισαγγελία τόνισε τη δέσμευσή της για την προστασία της ζωής των πολιτών και τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής του νόμου, προσθέτοντας ότι θα αντιμετωπίσει με αυστηρότητα όποιον κριθεί υπεύθυνος για αυτό το τραγικό συμβάν. Όλες οι απαραίτητες νομικές συνέπειες θα επιβληθούν μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα που έχει διαταχθεί.