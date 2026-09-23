Μαρτυρικός θάνατος για την 32χρονη Στέφανι στην Αυστρία: Εξετάζεται αν θάφτηκε ζωντανή – «Πάλευε να βγει από τη βαλίτσα»

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της 32χρονης Στέφανι Πίπερ, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 31χρονο πρώην σύντροφό της, Πάτρικ, στην Αυστρία τον Νοέμβριο του 2025. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα να ήταν ακόμη ζωντανή όταν ο κατηγορούμενος την τοποθέτησε σε βαλίτσα, την οποία στη συνέχεια έθαψε κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 31χρονος στραγγάλισε και μαχαίρωσε την 32χρονη στο διαμέρισμά της, προτού βάλει τη σορό της σε βαλίτσα. Η βαλίτσα εντοπίστηκε αργότερα θαμμένη σε δασική περιοχή κοντά στα σύνορα Αυστρίας-Σλοβενίας.

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Τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο πρόσωπο της Στέφανι έχουν οδηγήσει τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να τραυματίστηκε προσπαθώντας να βγει από τη βαλίτσα.

«Είναι πολύ πιθανό να ήταν ακόμη ζωντανή όταν τοποθετήθηκε μέσα στη βαλίτσα», είχαν δηλώσει οι εισαγγελείς τον Μάρτιο. Παράλληλα, είχαν επισημάνει ότι δεν αποκλείεται να είχε ήδη πεθάνει από στραγγαλισμό, καθώς η νεκροψία δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα τον ακριβή χρόνο του θανάτου της.

Ο 31χρονος, ο οποίος τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 κατηγορήθηκε επίσημα για ανθρωποκτονία, είχε αρχικά ομολογήσει το έγκλημα, αποδίδοντάς το στη ζήλια του μετά τον χωρισμό τους. Σύμφωνα με τη Bild, ωστόσο, πλέον φαίνεται να ανακαλεί την ομολογία του και παραδέχεται μόνο ότι έθαψε τη σορό της Πίπερ. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, στη μεταφορά και την ταφή της βαλίτσας φέρεται να τον βοήθησαν ο αδελφός του και ο πατριός του.

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Η 32χρονη εθεάθη για τελευταία φορά σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στις 23 Νοεμβρίου.

Μετά την αποχώρησή της από την εκδήλωση, έστειλε σε φίλη της σειρά ανησυχητικών μηνυμάτων μέσω WhatsApp προειδοποιώντας την για «έναν περίεργο τύπο στο κλιμακοστάσιο».

Στα μηνύματα που ήρθαν στο φως, η Πίπερ φέρεται να ανέφερε ότι είδε «μια σκοτεινή φιγούρα», ενώ έγραψε πως υπήρχε «ένας περίεργος τύπος στο κλιμακοστάσιο», σύμφωνα με όσα μετέδωσε η The US Sun.

Η Στέφανι επρόκειτο να συμμετάσχει σε φωτογράφιση την επόμενη ημέρα. Όταν δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού, ο φωτογράφος ανησύχησε, καθώς, όπως δήλωσε στο αυστριακό μέσο 5Minuten, «ποτέ δεν θα ακύρωνε απλώς χωρίς λόγο».