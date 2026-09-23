Κόσμος

Γερμανία: Drone εντοπίστηκε κοντά σε κομβική στρατιωτική βάση στην Κάτω Σαξονία

Το drone βρήκε ένας αγρότης την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο είχε διαλυθεί σε πολλά κομμάτια, κοντά στην αεροπορική βάση Βούνστορφ στην Κάτω Σαξονία
Drone εντοπίστηκε κοντά σε κομβική στρατιωτική βάση στην Κάτω Σαξονία
Drone εντοπίστηκε κοντά σε κομβική στρατιωτική βάση στην Κάτω Σαξονία / X
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Νέο θρίλερ στη Γερμανία με τον εντοπισμό υλικού – που θα μπορούσε να είναι εκρηκτικό – δίπλα στα συντρίμμια ενός drone, το οποίο βρέθηκε έξω από μια αεροπορική βάση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ερευνούν οι αρχές.

Το drone βρήκε ένας αγρότης την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο είχε διαλυθεί σε πολλά κομμάτια, κοντά στην αεροπορική βάση Βούνστορφ στην Κάτω Σαξονία, σύμφωνα με τα Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR. Μερικές ημέρες αργότερα, αστυνομικοί φέρεται να βρήκαν ύποπτο υλικό σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τα συντρίμμια.

Πηγές ασφαλείας ανέφεραν στα γερμανικά μέσα ότι οι ερευνητές θεωρούν πως η ουσία ενδέχεται να είναι εκρηκτική, ωστόσο οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι το υλικό ανήκε στο drone ούτε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε προετοιμαστεί για κάποια επίθεση εξετάζοντας παράλληλα αν υπάρχει σύνδεση με την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε τον Αύγουστο.

Η βάση Βούνστορφ φιλοξενεί τον στόλο των στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών Airbus A400M της Γερμανίας και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σε διεθνείς αποστολές.

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