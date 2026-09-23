Axios: Το Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα θα παρουσιάσει σχέδιο ανάκαμψης ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σχέδιο ανάκαμψης διάρκειας έξι μηνών για τη Γάζα που θα κοστίσει 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια, θα παρουσιάσει την Τετάρτη (23.09.2026) το Συμβούλιο της Ειρήνης που έφτιαξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Axios. Όμως, για να προχωρήσει χρειάζεται τη συνεργασία του Ισραήλ και της Χαμάς, υπογραμμίζει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.

Το σχέδιο αυτό από το Συμβούλιο της Ειρήνης αποτελεί έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες που έχουν καταρτιστεί μέχρι στιγμής αναφορικά με τους πρώτους μήνες της ανοικοδόμησης της Γάζας μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ και τη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιλαμβάνει χρηματοδότηση για τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων, την απομάκρυνση ερειπίων, την επισκευή νοσοκομείων, την οικονομική ανάκαμψη, όπως και την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας, σύμφωνα με αντίγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Axios.

Αν και η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπεντζάμιν Νετανιάχου έχει συμφωνήσει επί της αρχής σε πτυχές του σχεδίου που έχουν συζητηθεί στο παρελθόν, αρνείται να το εφαρμόσει κυρίως για λόγους εσωτερικής πολιτικής ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Και, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί επί της αρχής να αφοπλιστεί, η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει εν μέρει επειδή το Ισραήλ δεν έχει τηρήσει μια εκεχειρία 14 ημερών που θα πρέπει να προηγηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Συμβούλιο της Ειρήνης ελπίζει, σύμφωνα με το Axios, ότι μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, θα μπορέσει τελικά να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου για τη Γάζα.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Περιλαμβάνει προβλεπόμενες δαπάνες για προσωρινή στέγαση, απομάκρυνση ερειπίων, επισκευές νοσοκομείων, οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας, σύμφωνα με το αντίγραφο του σχεδίου που επικαλείται το Axios.

«Το σχέδιο δείχνει πώς θα δημιουργηθεί μία κυβέρνηση από το μηδέν, μία οικονομία από τα ερείπια και ένα έδαφος από την καταστροφή», δήλωσε αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης.

Το σχέδιο εκτιμά τις υλικές ζημιές στη Γάζα σε 35,2 δισεκατομμύρια δολάρια και αναφέρει ότι η πλήρης ανάκαμψη και ανοικοδόμηση θα απαιτήσουν περίπου 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την επόμενη δεκαετία.

Το σχέδιο χωρίζει τα 66 έργα σε έξι τομείς: ανάπτυξη υποδομών, ανθρώπινη ανάπτυξη, οικονομική ανάκαμψη, ψηφιακή μεταμόρφωση, νομικά θέματα, καθώς και ειρήνη και ασφάλεια.

Ο τομέας των υποδομών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο, με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Εξ αυτών περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια προορίζονται για προσωρινά καταλύματα, 275 εκατομμύρια δολάρια για την απομάκρυνση των ερειπίων και των εκρηκτικών που δεν έχουν εκραγεί, 50 εκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση νοσοκομείων και 30 εκατομμύρια δολάρια δολαρίων για την επισκευή του σοβαρά κατεστραμμένου οδικού δικτύου της Γάζας.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την επισκευή των συνοριακών περασμάτων, την αποκατάσταση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, την εγκατάσταση 25.000 φορητών ηλιακών πάνελ και τη μόνιμη κάλυψη των σηράγγων που βρίσκονται κάτω από τοποθεσίες που απαιτούνται έργα ανασυγκρότησης κατά προτεραιότητα.

Τα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια ανέρχονται σε περίπου 885 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τα καθιστά ένα ακόμη σημαντικό σημείο της πρότασης.

Το σχέδιο διαθέτει περίπου 275 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία μίας μόνιμης, οχυρωμένης βάσης στη Ράφα, ικανής να φιλοξενήσει 5.000 μέλη του προσωπικού της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), καθώς και άλλα 140 εκατομμύρια δολάρια για την πρόσληψη, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και την ανάπτυξη μίας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας.

Άλλα 120 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για την κινητοποίηση της παλαιστινιακής αστυνομίας. Παρόλο που χιλιάδες Παλαιστίνιοι από τη Γάζα έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί για να υπηρετήσουν στη νέα αστυνομική δύναμη της Γάζας, το Ισραήλ τους έχει εμποδίσει να εγκαταλείψουν τη Γάζα και να μεταβούν στην Αίγυπτο για εκπαίδευση.

Επίσης, 20 εκατομμύρια δολάρια θα χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα επαναγοράς όπλων, το οποίο θα προσφέρει κίνητρα για την παράδοση όπλων και πυρομαχικών από τη Χαμάς και μέλη άλλων ένοπλων ομάδων, καθώς και για την ασφαλή καταστροφή τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση θα αναλάβει επίσης τη διαχείριση των συνοριακών περασμάτων της Γάζας μαζί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, τόσο για τα εμπορεύματα όσο και για τους ανθρώπους.

Μία από τις πιο επείγουσες προτεραιότητες είναι η μετακίνηση των Παλαιστινίων από τις σκηνές. Περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια έχουν διατεθεί για μεμονωμένα τροχόσπιτα για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που ζουν επί του παρόντος σε σκηνές.

Ξεχωριστά, τα ΗΑΕ θα χρηματοδοτήσουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα «Γειτονιά των Εμιράτων» στην περιοχή της Ράφα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να στεγάσει 50.000 άτομα που ζουν επί του παρόντος σε σκηνές, με αυτόνομες παροχές. Το σχέδιο διαθέτει επίσης περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για προγράμματα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας.

Το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή επείγουσας βοήθειας, αλλά σκοπός του είναι επίσης η δημιουργία των υποδομών μίας λειτουργικής παλαιστινιακής διοίκησης και η επανεκκίνηση του ιδιωτικού τομέα στη Γάζα.

Τα έργα περιλαμβάνουν ένα σύστημα ψηφιακής ταυτότητας, ψηφιακές πληρωμές, σύνδεση 4G, ηλεκτρονικά συστήματα υγείας και εκπαίδευσης, επιχορηγήσεις για την επανεκκίνηση μικρών επιχειρήσεων και ένα νέο επενδυτικό ταμείο για τη Γάζα.

Το Συμβούλιο Ειρήνης και η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι η ανάκαμψη πρέπει να καθοδηγείται από τους Παλαιστινίους και να βασίζεται στην «παλαιστινιακή κυριότητα».