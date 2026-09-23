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Συντετριμμένος ο Τζορτζ Κλούνεϊ με τον θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ – Έσπευσε στο πλευρό της με την Αμάλ Αλαμουντίν

Οι δύο οικογένειες διατηρούν στενές σχέσεις εδώ και χρόνια
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν στο πλευρό της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου τους
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν στο πλευρό της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου τους / Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Turner
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Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να φτάνει με μαύρο SUV στο σπίτι της Κάια Γκέρμπερ στο Λος Άντζελες.

Στις φωτογραφίες του TMZ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ περιμένει δίπλα στο αυτοκίνητο καθώς η Αμάλ Αλαμουντίν κατεβαίνει.

Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Κυριακής (20.09.2026) σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο υπερδοσολογίας, ωστόσο η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Ράντι Γκέρμπερ είναι στενοί φίλοι

Η παρουσία των Κλούνεϊ δεν είναι μια τυπική επίσκεψη ανάμεσα σε διασήμους. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Ράντι Γκέρμπερ γνωρίζονται από τη δεκαετία του 1990 και συνδέονται με στενή φιλία πολύ πριν συνεργαστούν επιχειρηματικά.

Μαζί με τον Μάικ Μέλντμαν ίδρυσαν το 2013 την Casamigos, την εταιρεία τεκίλας που πουλήθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα σε συμφωνία η αξία της οποίας μπορούσε να φτάσει το 1 δισ. δολάρια.

Οι δύο οικογένειες διατηρούν στενές σχέσεις εδώ και χρόνια. Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ έχουν πραγματοποιήσει πολλές δημόσιες εμφανίσεις μαζί με τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντι Γκέρμπερ. Η επίσκεψη των Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ στο σπίτι της Κάια Γκέρμπερ έρχεται έτσι να επιβεβαιώσει μια προσωπική σχέση που συνδέει τις δύο οικογένειες εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

«Ο Τζορτζ είναι συντετριμμένος από όσα συνέβησαν, επειδή ο Ραντ είναι ο καλύτερός του φίλος και όλοι συμπαθούσαν πολύ τον Πρίσλεϊ», δήλωσε πηγή στη Daily Mail.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ δεν έχουν μιλήσει δημόσια για τις συνθήκες του θανάτου του γιου τους και ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή την περίοδο. Χθες (22.09.2026) η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον τραγικό θάνατο του γιου τους με το supermodel να είναι απαρηγόρητο.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ασχολήθηκε από την εφηβεία του με το μόντελινγκ. Έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα του Moschino σε ηλικία 16 ετών και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε διαφημιστικές καμπάνιες μεγάλων εταιρειών, ενώ είχε φωτογραφηθεί και μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του. Τα τελευταία χρόνια μιλούσε δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική υγεία και τον εθισμό, καθώς και για τις προσπάθειές του να ζητήσει βοήθεια.

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