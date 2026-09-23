ΗΠΑ: «Προνόμιο και όχι δικαίωμα η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο», λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης για τον αποκλεισμό των ΜΜΕ

Λόγους εθνικής ασφάλειας επικαλέστηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει δημοσιογράφους από το CNN, Politico και MS NOW, από χώρους του Λευκού Οίκου κατά βούληση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποστήριξε σε έγγραφο που κατατέθηκε την Τρίτη (22.09.2026) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον, ότι η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους αποτελεί «προνόμιο και όχι δικαίωμα», παρά τις συνταγματικές προστασίες που παρέχει η Πρώτη Τροπολογία για την ελευθερία του Τύπου.

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«Τουλάχιστον, η κυβέρνηση μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση δημοσιογράφων σε περιορισμένους προεδρικούς χώρους, όπως το Οβάλ Γραφείο, ακόμη και για λόγους που σχετίζονται με την άποψη που εκφράζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.

Η υπόθεση αφορά τους αποκλεισμούς μέσων ενημέρωσης των CNN, MS NOW και Politico από συγκεκριμένους χώρους του Λευκού Οίκου, με την κυβέρνηση Τραμπ να υποστηρίζει ότι ορισμένα δημοσιεύματά τους δημιούργησαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, οι δικηγόροι της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι ο Τραμπ θεωρεί πως τα συγκεκριμένα μέσα έχουν προχωρήσει σε ρεπορτάζ που «απειλούν την εθνική ασφάλεια».

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Στα δικαστήρια η διαμάχη

Η κατάθεση έγινε λίγο πριν από έκτακτη ακρόαση ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Τίμοθι Κέλι στην Ουάσιγκτον, όπου τα τρία μέσα ζητούν την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο. Στα νέα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται επιστολές προς τα τρία μέσα, στις οποίες η κυβέρνηση εξηγεί τους λόγους των περιορισμών.

Τα τρία μέσα υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα δικαιώματά τους, καθώς τους αφαίρεσε την πρόσβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή προειδοποίηση και χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να αμφισβητήσουν την απόφαση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απαντά ότι οι επιστολές που εστάλησαν στα μέσα καλύπτουν το ζήτημα της διαδικασίας και ότι οι ισχυρισμοί περί παραβίασης δικαιωμάτων δεν ευσταθούν.

Η υπόθεση θεωρείται σημαντική δοκιμασία για τα όρια μεταξύ της προεδρικής εξουσίας και της προστασίας της ελευθερίας του Τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμερικανικά δικαστήρια στην Ουάσιγκτον έχουν στο παρελθόν παρέμβει σε αντίστοιχες διαμάχες, επαναφέροντας δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις όταν κρίθηκε ότι παραβιάστηκαν διαδικαστικές εγγυήσεις ή η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης.