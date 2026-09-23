Κόσμος

ΟΗΕ: Το τρίτο πιο μικροσκοπικό έθνος του κόσμου άλλαξε το όνομά του – «Πείτε το όνομά μας, Ναοέρο»

Ο Ντέιβιντ Αντέανγκ
Ο Ντέιβιντ Αντέανγκ / REUTERS
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Από Ναουρού σε Ναοέρο. Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του νησιού στο Νότιο Ειρηνικό, της τρίτης μικρότερης χώρας του κόσμου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας το νέο όνομά της ενώπιον της μεγαλύτερης συγκέντρωσης ηγετών στον κόσμο.

Η μικροσκοπική νησιωτική χώρα Ναουρού στον Νότιο Ειρηνικό άλλαξε το όνομά της σε Ναοέρο και «ανέκτησε την κληρονομιά της», δήλωσε ο Ντέιβιντ Αντεάνγκ πρόεδρός της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή ενός έθνους που ο λαός του καλείται να θυμηθεί ποιος ήταν πάντα», δήλωσε ο Πρόεδρος Ντέιβιντ Αντεάνγκ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναφέρει το AP.

Παρόλο που τα ονόματα είναι παρόμοια και, στην ουσία, η ίδια λέξη, Ναουρού και Ναοέρο, η αλλαγή στην ορθογραφία και την προφορά αντιπροσωπεύει την προσπάθεια του έθνους να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του – ακόμη και να επανεφεύρει τον εαυτό του – τόσο για τον λαό του όσο και για τον έξω κόσμο. Ο πρόεδρος το χαρακτήρισε όχι αλλαγή αλλά προσπάθεια να «δηλωθεί μια αλήθεια».

nauru

«Για πολλά χρόνια, ο κόσμος γνώριζε τη χώρα μας ως Ναουρού. Το Ναουρού είναι το όνομά μας για όσους δυσκολεύονταν να το προφέρουν, και ο κόσμος το διατήρησε», είπε ο Αντεάνγκ. «Αλλά δεν είναι το όνομα που χρησιμοποιούσε ο λαός μας μεταξύ του».

Το έθνος, ένα νησί οκτώ τετραγωνικών μιλίων με περίπου 12.000 κατοίκους, έγινε ανεξάρτητο το 1968 μετά από μια μακρά περίοδο αποικιακής κυριαρχίας υπό το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και τη Γερμανία. Ανακοίνωσε την μετονομασία τον Αύγουστο, αφού έδειξε την πρόθεσή του τον Φεβρουάριο.

Ο διεθνής κώδικας της χώρας αλλάζει από NRU σε NRO και οι κάτοικοι της χώρας θα είναι γνωστοί ως dei-Naoero αντί για Nauruan. Γνωστό στο εξωτερικό ως Now-roo, το νέο όνομα προφέρεται Now-ero.

Ένα όνομα, φυσικά, είναι μια ουσιαστική και οικεία έκφραση της ταυτότητας ενός έθνους σε οποιαδήποτε σκηνή, εγχώρια ή διεθνή. Οι παρατηρήσεις του Προέδρου Αντεάνγκ αντανακλούσαν αυτό, προφέροντας προσεκτικά το όνομα για να το διαφοροποιήσει από την προηγούμενη προφορά του.

Τον τελευταίο αιώνα, άλλα έθνη έχουν μετονομάσει ή αλλάξει τα ονόματά τους για διάφορους λόγους, από τον εκσυγχρονισμό έως την απόρριψη του αποικισμού.

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