Μασσαλία: Τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι – Αστυνομικοί πυροβόλησαν τον δράστη – video

Όπως έγινε γνωστό από πηγές της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Μασσαλία, το αιματηρό περιστατικό συνέβη στην περιοχή Κανεμπιέρ.

Πηγή της Αστυνομίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ζωή των περαστικών δεν κινδυνεύει.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στην κεντρική λεωφόρο της Μασσαλίας, ο δράστης τράβηξε όπλο και εκείνοι άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο, με τις τελευταίες πληροφορίες τοπικών ιστοσελίδων να λένε ότι υπέκυψε στα τραύματά του.

#BREAKING UPDATE:

suspect reportedly stabbed at least 5 people in central #Marseille France.

The suspect pulled out an handgun when police arrived, before police shot him. pic.twitter.com/7BWsAviVDn

— News flash (@BRNewsFlash) February 19, 2019