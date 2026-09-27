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Matcha: Το viral πράσινο ρόφημα που κρύβει μια ανησυχητική έκπληξη – Εντοπίστηκε αλουμίνιο

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Εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, το matcha κερδίζει διαρκώς έδαφος στις προτιμήσεις. Δεν είναι μόνο το χαρακτηριστικό, έντονο πράσινο χρώμα του που το έχει κάνει trend στα social media αλλά ότι παράλληλα του αποδίδονται σημαντικά οφέλη για την υγεία. Αυτό το πράσινο τσάι με την αμφιλεγόμενη γεύση που λατρεύουν να πίνουν οι λάτρεις του wellness ήρθε – μάλλον – για να μείνει.

Ωστόσο, νέα έρευνα της γαλλικής ένωσης καταναλωτών Que Choisir, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου του 2026, ρίχνει μια διαφορετική ματιά στο δημοφιλές ρόφημα – τσάι. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, και τα επτά προϊόντα matcha που εξετάστηκαν περιείχαν αλουμίνιο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την έκθεση σε αυτό από τη συστηματική και ευρεία κατανάλωση.

Από τα social media στις διατροφικές τάσεις

Το matcha είναι ξεκάθαρα ένα από τα δημοφιλέστερα ροφήματα στα coffee shops. Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου πράσινου μείγματος πενταπλασιάστηκαν μεταξύ του καλοκαιριού του 2023 και του καλοκαιριού του 2024, την περίοδο κατά την οποία άρχισε να κατακλύζει τα social media. Μάλιστα, σύμφωνα με το The Economist, η αγορά του matcha αναμένεται να αυξηθεί κατά 53% έως το 2029.

Πέρα από την ιδιαίτερα «instagrammable» εμφάνισή του, η δημοτικότητα του matcha συνδέεται και με τις ιδιότητες που του αποδίδονται. Το matcha παρασκευάζεται από φύλλα πράσινου τσαγιού, γνωστά ως tencha. Τα φύλλα αυτά περιέχουν ενώσεις με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ενώ έχουν συνδεθεί με πιθανά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία και την πρόληψη ορισμένων νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Que Choisir, η εικόνα του matcha ως ενός αποκλειστικά «υγιεινού» ροφήματος χρειάζεται να εξεταστεί υπό ένα άλλο πρίσμα.

Η ένωση καταναλωτών ανέλυσε επτά διαφορετικά προϊόντα matcha, διαφορετικής τιμής και ποιότητας. Το αποτέλεσμα ήταν κοινό και για τα επτά δείγματα: Όλα περιείχαν αλουμίνιο.

Μάλιστα, τέσσερα από τα επτά προϊόντα ξεπερνούσαν τα επίπεδα αναφοράς για την έκθεση στο αλουμίνιο που χρησιμοποιούνται από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του τρόπου με τον οποίο καταναλώνεται το matcha. Σε αντίθεση με το συμβατικό πράσινο τσάι, τα φύλλα του αλέθονται σε πολύ λεπτή σκόνη και καταναλώνονται ολόκληρα, αφού αναμειχθούν με νερό ή γάλα.

Η Que Choisir επισημαίνει, επομένως, ότι μαζί με τις ουσίες στις οποίες αποδίδονται οι φερόμενες ευεργετικές ιδιότητες του matcha, ο καταναλωτής προσλαμβάνει και τις υπόλοιπες ουσίες που περιέχονται στα φύλλα.

Matcha, το καταπράσινο viral ρόφημα
Matcha, το καταπράσινο viral ρόφημα / Photo by Edward Berthelot / Getty Images

Γιατί όλοι πίνουν matcha

Το matcha, ένα είδος πράσινου τσαγιού που προέρχεται από την Ιαπωνία, παρασκευάζεται από φύλλα τσαγιού αλεσμένα σε λεπτή σκόνη.

Τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με την τάση του «detox», την ενίσχυση του μεταβολισμού και γενικότερα με το wellness. Προβάλλεται ως φυσικό superfood, vegan και χωρίς γλουτένη, ενώ το έντονο πράσινο χρώμα του το έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media.

Η δημοτικότητά του, όμως, δεν οφείλεται μόνο στην εμφάνισή του.

Το matcha περιέχει καφεΐνη, αν και σε μικρότερη ποσότητα από τον καφέ, καθώς και θεανίνη, ένα φυσικό αμινοξύ που έχει συνδεθεί με την αίσθηση ηρεμίας και συγκέντρωσης. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές σε όσους αναζητούν μια διαφορετική πηγή ενέργειας.

Η νέα έρευνα, ωστόσο, θέτει ένα διαφορετικό ερώτημα: τι άλλο καταναλώνουμε μαζί με τα συστατικά του τσαγιού;

39% των ενηλίκων ξεπερνούν το αυστηρότερο όριο

Σύμφωνα με την Que Choisir, και τα επτά δείγματα που εξετάστηκαν περιείχαν αλουμίνιο.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει ορίσει από το 2008 ως τοξικολογική τιμή αναφοράς τα 143 μικρογραμμάρια αλουμινίου ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

Το 2025, ωστόσο, η γαλλική Υπηρεσία Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Εργασιακής Ασφάλειας (Anses) καθόρισε πολύ αυστηρότερη τιμή αναφοράς, στα 40 μικρογραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως.

Σύμφωνα με μελέτη συνολικής διατροφικής έκθεσης που δημοσιεύθηκε το 2026, περίπου το 39% των ενηλίκων ξεπερνά αυτό το χαμηλότερο όριο.

Η Anses επισημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος από τη μακροχρόνια έκθεση και ζητά να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μείωση των συγκεντρώσεων αλουμινίου στα τρόφιμα.

Το αλουμίνιο μπορεί να είναι νευροτοξικό σε περίπτωση υψηλής και χρόνιας έκθεσης, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην Que Choisir, ιδιαίτερα για όσους καταναλώνουν matcha συστηματικά.

matcha latte
matcha latte / iStock

Γιατί το matcha διαφέρει από το πράσινο τσάι

Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί το απλό πράσινο τσάι δεν προκαλεί την ίδια ανησυχία.

Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο παρασκευής.

Το αλουμίνιο υπάρχει φυσικά στο έδαφος και μπορεί να απορροφηθεί από τα φυτά. Είναι ιδιαίτερα άφθονο σε ορισμένα εδάφη, μεταξύ άλλων σε ηφαιστειογενείς περιοχές όπου καλλιεργείται τσάι στην Ιαπωνία και την Κίνα.

Στο κλασικό πράσινο τσάι, τα φύλλα εγχύονται στο νερό και στη συνέχεια απομακρύνονται. Σύμφωνα με την Que Choisir, το αλουμίνιο δεν διαλύεται εύκολα στο ζεστό νερό.

Στην περίπτωση του matcha, όμως, τα φύλλα αλέθονται ολόκληρα και μετατρέπονται σε λεπτή σκόνη. Η σκόνη στη συνέχεια αναμειγνύεται με νερό ή γάλα και καταναλώνεται ολόκληρη.

Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε μόνο τις επιθυμητές ουσίες του φύλλου, όπως τα αντιοξειδωτικά, αλλά και ό,τι άλλο περιέχει.

«Να περιοριστεί η κατανάλωση»

Παρά τα ευρήματα, υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση: κανένα από τα προϊόντα που εξετάστηκαν δεν παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο λόγος είναι ότι η ΕΕ δεν έχει θεσπίσει ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για την περιεκτικότητα σε αλουμίνιο στα τρόφιμα και τα ποτά.

Έτσι, τα προϊόντα matcha μπορούν να κυκλοφορούν κανονικά στην αγορά, εφόσον τηρούν τους ισχύοντες κανόνες.

Η Que Choisir, πάντως, υπογραμμίζει ότι δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια. Σύμφωνα με την έρευνά της, τα φθηνότερα προϊόντα είχαν γενικά τις χειρότερες επιδόσεις στα περισσότερα από τα κριτήρια που εξετάστηκαν.

Για τους καταναλωτές που πίνουν συστηματικά matcha, συνιστούν να περιορίσουν την κατανάλωσή του.

Η σύσταση δεν αφορά μόνο το ίδιο το ρόφημα, αλλά και τα προϊόντα στα οποία χρησιμοποιείται matcha, όπως μπισκότα, φυτικά γάλατα, παγωμένο τσάι και αναψυκτικά.

Λίγα λόγια για το matcha

Το matcha είναι μια έντονα πράσινη σκόνη που παρασκευάζεται από αλεσμένα φύλλα πράσινου τσαγιού, τα οποία έχουν καλλιεργηθεί στη σκιά.

Παραδοσιακά χρησιμοποιείται στην ιαπωνική τελετή του τσαγιού. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι τάσεις που έχουν δημιουργηθεί σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram έχουν διευρύνει σημαντικά τη χρήση του.

Έτσι, εκτός από το παραδοσιακό matcha, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή το matcha iced latte, τα γλυκά με matcha, ακόμη και τα donuts με matcha.

Όσο γιατί έχει αυτό το έντονο πράσινο χρώμα;

Όπως και τα υπόλοιπα είδη τσαγιού, το matcha προέρχεται από το φυτό Camellia sinensis.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διαφορά: τα φυτά από τα οποία παρασκευάζεται καλλιεργούνται υπό σκιά, συχνά με τη χρήση ειδικών καλυμμάτων από μπαμπού.

Η διαδικασία αυτή ενθαρρύνει το φυτό να αναπτύξει περισσότερους χλωροπλάστες, ώστε να απορροφά περισσότερο φως.

Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη παρουσία χλωροφύλλης, η οποία χαρίζει στο matcha το χαρακτηριστικό έντονο πράσινο χρώμα του, αλλά και μέρος της ιδιαίτερης γεύσης του.

Τι γεύση έχει

Το matcha περιγράφεται συνήθως ως ένα ρόφημα με χορτώδη και γήινη γεύση, που θυμίζει άλλα είδη πράσινου τσαγιού.

Στην Ιαπωνία υπάρχει μάλιστα ένας ειδικός όρος για αυτή την ιδιαίτερη γευστική εμπειρία: umami.

Το umami θεωρείται η «πέμπτη βασική γεύση», μαζί με το γλυκό, το ξινό, το αλμυρό και το πικρό, και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια έντονα γευστική και ευχάριστη επίγευση.

Φυσικά, η τελική γεύση εξαρτάται και από το με τι συνδυάζεται το matcha.

Ένα matcha iced latte, για παράδειγμα, μπορεί να είναι αρκετά πιο γλυκό από το παραδοσιακό matcha, καθώς συχνά περιέχει βανίλια, σιρόπι, μέλι ή άλλα γλυκαντικά.

Έτσι, το ρόφημα που ξεκίνησε ως μέρος μιας πανάρχαιας ιαπωνικής παράδοσης έχει μετατραπεί πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα food trends της εποχής των social media.

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