Matcha: Το viral πράσινο ρόφημα που κρύβει μια ανησυχητική έκπληξη – Εντοπίστηκε αλουμίνιο

Εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, το matcha κερδίζει διαρκώς έδαφος στις προτιμήσεις. Δεν είναι μόνο το χαρακτηριστικό, έντονο πράσινο χρώμα του που το έχει κάνει trend στα social media αλλά ότι παράλληλα του αποδίδονται σημαντικά οφέλη για την υγεία. Αυτό το πράσινο τσάι με την αμφιλεγόμενη γεύση που λατρεύουν να πίνουν οι λάτρεις του wellness ήρθε – μάλλον – για να μείνει.

Ωστόσο, νέα έρευνα της γαλλικής ένωσης καταναλωτών Que Choisir, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου του 2026, ρίχνει μια διαφορετική ματιά στο δημοφιλές ρόφημα – τσάι. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, και τα επτά προϊόντα matcha που εξετάστηκαν περιείχαν αλουμίνιο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την έκθεση σε αυτό από τη συστηματική και ευρεία κατανάλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα social media στις διατροφικές τάσεις

Το matcha είναι ξεκάθαρα ένα από τα δημοφιλέστερα ροφήματα στα coffee shops. Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου πράσινου μείγματος πενταπλασιάστηκαν μεταξύ του καλοκαιριού του 2023 και του καλοκαιριού του 2024, την περίοδο κατά την οποία άρχισε να κατακλύζει τα social media. Μάλιστα, σύμφωνα με το The Economist, η αγορά του matcha αναμένεται να αυξηθεί κατά 53% έως το 2029.

Πέρα από την ιδιαίτερα «instagrammable» εμφάνισή του, η δημοτικότητα του matcha συνδέεται και με τις ιδιότητες που του αποδίδονται. Το matcha παρασκευάζεται από φύλλα πράσινου τσαγιού, γνωστά ως tencha. Τα φύλλα αυτά περιέχουν ενώσεις με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ενώ έχουν συνδεθεί με πιθανά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία και την πρόληψη ορισμένων νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Que Choisir, η εικόνα του matcha ως ενός αποκλειστικά «υγιεινού» ροφήματος χρειάζεται να εξεταστεί υπό ένα άλλο πρίσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ένωση καταναλωτών ανέλυσε επτά διαφορετικά προϊόντα matcha, διαφορετικής τιμής και ποιότητας. Το αποτέλεσμα ήταν κοινό και για τα επτά δείγματα: Όλα περιείχαν αλουμίνιο.

Μάλιστα, τέσσερα από τα επτά προϊόντα ξεπερνούσαν τα επίπεδα αναφοράς για την έκθεση στο αλουμίνιο που χρησιμοποιούνται από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του τρόπου με τον οποίο καταναλώνεται το matcha. Σε αντίθεση με το συμβατικό πράσινο τσάι, τα φύλλα του αλέθονται σε πολύ λεπτή σκόνη και καταναλώνονται ολόκληρα, αφού αναμειχθούν με νερό ή γάλα.

Η Que Choisir επισημαίνει, επομένως, ότι μαζί με τις ουσίες στις οποίες αποδίδονται οι φερόμενες ευεργετικές ιδιότητες του matcha, ο καταναλωτής προσλαμβάνει και τις υπόλοιπες ουσίες που περιέχονται στα φύλλα.