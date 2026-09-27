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Ο Νετανιάχου διαψεύδει δημοσίευμα ότι η Αίγυπτος τον είχε προειδοποιήσει για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

«Ψευδής κατηγορία που είχε διαψευστεί αλλά τώρα ανακυκλώνεται για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη του Ισραήλ», τονίζεται από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2026 / REUTERS/JEENAH MOON
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Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος του αμερικανικού περιοδικού «The Atlantic», σύμφωνα με το οποίο η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, προέβη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταγγέλλοντας απόπειρα «χειραγώγησης» της κοινής γνώμης στη χώρα του, έναν μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «The Atlantic» την Παρασκευή (25.9.26), ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου ταξίδεψε στο Ισραήλ μερικές ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 για να προειδοποιήσει ότι η Χαμάς προετοιμαζόταν να προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού «The Atlantic» προχθές Παρασκευή.

Χθες Σάββατο, ο Νετανιάχου πέρασε στην αντεπίθεση και με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του χαρακτήρισε την κατηγορία «ψευδή», επισημαίνοντας πως «είχε διαψευστεί ήδη την εποχή αλλά τώρα ανακυκλώνεται για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη του Ισραήλ».

Οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν σε ακριβώς έναν μήνα, την 27η Οκτωβρίου.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Κατά το δημοσίευμα, ενώ δεν απέμεναν ούτε δυο εβδομάδες πριν εξαπολυθεί η επίθεση, ο Αμπάς Καμέλ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, έφθασε στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με μισθωμένο Τσέσνα για ταξίδι-αστραπή διάρκειας περίπου μιας ώρας, προκειμένου να προειδοποιήσει τις ισραηλινές αρχές ότι το παράθυρο για την αποτροπή μεγάλης επίθεσης της Χαμάς «έκλεινε».

Το αμερικανικό περιοδικό επικαλείται πηγές του στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, άλλες αραβικές χώρες, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Ο Καμέλ φέρεται να είχε παροτρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει οικονομικής φύσης παραχωρήσεις στη Χαμάς, κίνημα που έχει συγγένειες με αυτό των Αδελφών Μουσουλμάνων, για να εξασφαλίσει την αποτροπή της κλιμάκωσης.

Ο Καμέλ συγκαταλέγεται στους αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών με τη μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις μεσολαβητικές προσπάθειες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Το «The Atlantic» τονίζει πως δεν είναι σαφές με ποιον συναντήθηκε ο κ. Καμέλ. Πρώην αξιωματούχος της ισραηλινής κυβέρνησης ωστόσο υπογράμμισε πως θα ήταν αδιανόητο να μην ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για την επίσκεψη και το περιεχόμενο όσων είπε ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών στις επαφές του.

Δυο ημέρες μετά την επίθεση, το γραφείο του Νετανιάχου διέψευδε πως η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση του κι ότι υπήρξε έμμεση ή άμεση επαφή του πρωθυπουργού με τον Καμέλ.

Το δημοσίευμα ακολουθεί πρόσφατο άρθρο της ισραηλινής εφημερίδας «Haaretz», σύμφωνα με το οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν επίσης προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ είχε τονίσει στον κ. Νετανιάχου πως ο τότε ηγέτης Χαμάς Γιαχία Σινουάρ σχεδίαζε επίθεση.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού διέψευσε επίσης τις πληροφορίες της εφημερίδας και απείλησε να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

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