Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έσπασαν δύο φορές το φράγμα του ήχου πάνω από την Βηρυτό

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ πραγματοποίησαν πτήσεις σε χαμηλό υψόμετρο σήμερα (20.03.2026) πάνω από τη Βηρυτό, με υπερηχητικούς κρότους να προκαλούν πανικό το πρωί της γιορτής Ιντ-αλ-Φιτρ, καθώς ο Λίβανος να συνεχίζει να συγκλονίζεται από τον πόλεμο.

Οι κρότοι ακούστηκαν μέχρι τα περίχωρα της Βηρυτού, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου: «Το φράγμα του ήχου έσπασε δύο φορές πάνω από την πρωτεύουσα και τα προάστιά της», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Πολλοί αντέδρασαν με αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου δύο φορές πάνω από την πρωτεύουσα της χώρας.

«Σήμερα, που δεν έχουν αναφερθεί επιθέσεις μέχρι στιγμής, οι Ισραηλινοί ευχήθηκαν χρόνια πολλά για το Ιντ-αλ-Φιτρ στους κατοίκους της Βηρυτού και των προαστίων της», έγραψε ο Σαλάμ Χαλάουι στο X.

Το Ιντ αλ-Φιτρ σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού. Οι εορτασμοί επισκιάζονται φέτος από τον πόλεμο που πυροδοτήθηκε από την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν, η οποία έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο, με το Ισραήλ να απαντά με μαζικές αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιδρομές μετά από επιθέσεις της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Πριν από μια εβδομάδα, ισραηλινά αεροσκάφη έριξαν χιλιάδες φυλλάδια, με εκκωφαντικούς κρότους να προκαλούν πανικό στην καρδιά της πρωτεύουσας η οποία έχει επανειλημμένα στοχοποιηθεί από το Ισραήλ από την αρχή της σύγκρουσης.